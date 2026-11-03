Paula Álvarez lascia la contabilità per pulire in Spagna

La storia di Paula Álvarez che ha abbandonato il lavoro da assistente contabile in Colombia per trasferirsi in Spagna e lavorare come addetta alle pulizie.

Paula Álvarez ha fatto una scelta radicale che ha sorpreso molti, decidendo di lasciare il proprio impiego stabile come assistente contabile in Colombia per trasferirsi in Spagna e intraprendere la carriera di addetta alle pulizie. Questa decisione, apparentemente contraddittoria per chi guarda dall'esterno, rappresenta per la giovane donna colombiana un atto di liberazione personale necessario per costruire un futuro autonomo. Non riusciva a immaginare di arrivare a quarant'anni chiusa in un ufficio, priva di esperienze di vita reali e senza aver davvero vissuto ogni emozione possibile. La partenza è stata improvvisa e determinata, segnata dal coraggio di affrontare l'ignoto piuttosto che accettare una vita già predefinita e priva di stimoli.

La scelta di lasciare la Colombia

La decisione di Paula Álvarez non è stata presa isolatamente, ma nasce da un profondo desiderio di indipendenza e da un senso di inadeguatezza rispetto alle aspettative familiari tradizionali. Cresciuta sotto la custodia amorevole dei nonni, la ragazza non aveva mai avuto modo di imparare le basi della gestione domestica, tanto che la sua famiglia non pensava fosse capace di sopravvivere da sola. I nonni la vedevano come una persona fragile, incapace persino di friggere un uovo, e rimanevano scioccati dall'idea che la figlia del loro cuore potesse dedicarsi a lavori manuali pesanti. Tuttavia, i nonni avevano sempre incitato la nipote a vivere una vita che loro non erano stati in grado di scegliere per vari motivi. Paula si sentiva fuori posto nella sua comunità e cercava un modo per uscire da quella bolla protettiva che limitava la sua crescita personale.

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L'arrivo in Europa e le prime notti

Il trasferimento in Spagna è avvenuto tre anni fa insieme al fidanzato, portando con sé risorse materiali estremamente limitate e una grande dose di incertezza economica. La valigia che Paula ha portato con sé pesava esattamente dieci chili, contenere solo due paia di jeans, quattro magliette e due paia di scarpe. Questa parsimonia estrema era dettata dalla necessità di viaggiare leggeri, non sapendo cosa li attendesse dall'altra parte dell'oceano. La prima notte nel nuovo paese non è stata trascorsa in un hotel o in una casa di amici, ma direttamente su una panchina all'interno dell'aeroporto. Questa esperienza iniziale ha segnato l'inizio di un percorso fatto di alti e bassi, dove momenti di grande gioia si sono alternati a periodi di extrema difficoltà.

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La vita come addetta alle pulizie

In Spagna, Paula Álvarez ha trovato impiego in uno dei settori più duri e al contempo fondamentali dell'economia locale: quello delle pulizie. Questo ambito è dominato prevalentemente da donne lavoratrici straniere che garantiscono il funzionamento di strutture pubbliche e private. Nonostante l'apparente passo indietro nella gerarchia sociale del lavoro, Paula non guarda a questa esperienza come a una condanna, ma come a una fase temporanea e necessaria. Ammira profondamente chi svolge questo lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo il valore del loro contributo alla società. Per lei, però, questa posizione rappresenta solo un punto di partenza, non una destinazione finale, in quanto nutre ambizioni più elevate.

Progetti futuri e ambizioni professionali

Il piano di Paula Álvarez non si ferma al lavoro manuale; la giovane donna sogna di conseguire una laurea e di aprire una propria attività in futuro. La voglia di realizzare questi sogni è il motore principale che la spinge ad andare avanti ogni giorno, trasformando le difficoltà quotidiane in opportunità di apprendimento e resilienza. Oggi si definisce un'assistente contabile che pulisce i pavimenti in un altro Paese, una descrizione che riassume la sua attuale condizione ibrida. Tuttavia, sottolinea che questa è soltanto l'inizio della sua storia personale e professionale. La sua narrativa è un esempio di come il sacrificio immediato possa essere investito come capitale emotivo per costruiri un futuro indipendente e soddisfacente.