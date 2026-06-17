Pauline Hanson: l'Australia non può essere multiculturale, l'immigrazione è una catastrofe

La leader di One Nation attacca le politiche migratorie del governo laburista, accusandole di aver creato una crisi abitativa e sociale. Hanson propone un modello monoculturale e misure restrittive, mentre il partito guadagna consensi nei sondaggi.

La senatrice australiana e leader del partito One Nation , Pauline Hanson , ha dichiarato mercoledì che l'Australia non può essere una società multiculturale e che le politiche sull'immigrazione hanno portato il paese in uno stato di crisi.

Intervenendo al National Press Club di Canberra, Hanson ha accusato il governo laburista di centro-sinistra di essere responsabile di quella che ha definito 'una catastrofe dell'immigrazione', sostenendo che il recente afflusso di migranti ha fatto lievitare i prezzi delle case, rendendole inaccessibili per molte famiglie. Secondo l'Ufficio di statistica australiano, quasi un terzo dei 28 milioni di abitanti del paese è nato all'estero, una percentuale doppia rispetto a Stati Uniti e Francia.

Hanson, le cui posizioni sono state accostate a quelle del presidente americano Donald Trump, ha affermato che al centro della crisi c'è la politica del multiculturalismo, definita 'assolutamente fallimentare'.

'Non possiamo essere una società multiculturale. Siamo una società multirazziale. Ma dobbiamo essere monoculturali', ha detto, esprimendo grave preoccupazione per quello che ha chiamato 'Islam radicale'. La senatrice ha rifiutato di iniziare il suo discorso con il consueto riconoscimento delle comunità indigene australiane, definendo questa pratica 'divisiva'.

Durante il suo intervento, uno striscione che evidenziava la sua opposizione agli aumenti salariali per i lavoratori è stato esposto alle sue spalle e rapidamente rimosso dagli organizzatori, mentre all'esterno si sono radunati dei manifestanti. One Nation, che punta a emulare l'aggressiva politica di deportazione di Trump negli Stati Uniti, propone la cancellazione obbligatoria del visto per i criminali, l'uscita dalla Convenzione ONU sui rifugiati, regole più severe per i visti e un'attesa più lunga per la cittadinanza australiana.

Fondato nel 1997, il partito è stato a lungo considerato marginale, ma le dichiarazioni provocatorie di Hanson e la sua linea dura sull'immigrazione hanno attirato maggiori consensi, secondo recenti sondaggi. Un sondaggio d'opinione condotto per il Sydney Morning Herald ha mostrato che Hanson ha superato il primo ministro Anthony Albanese come prima scelta degli australiani per la carica di premier.

I media australiani hanno paragonato l'ascesa di One Nation a quella di Reform UK di Nigel Farage, in un contesto di crescita dei partiti di destra a livello globale. Nonostante i progressi, il sistema di voto preferenziale australiano favorisce ancora i laburisti, e alcuni dati suggeriscono che il partito di governo manterrebbe il potere se si tenessero elezioni oggi.

One Nation attualmente detiene un solo seggio alla Camera dei rappresentanti, conquistato a maggio in una elezione suppletiva nel Nuovo Galles del Sud, e quattro dei 76 seggi al Senato





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