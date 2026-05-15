Paulo Dybala: il rinnovo del contratto e la volontà di continuare con la Roma

La trattativa per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, l'attaccante argentino della Roma, sembra essere vicina alla conclusione. L'ultimo passaggio potrebbe essere dopo il derby con la Lazio e la presenza in città del vicepresidente Ryan Friedkin. Secondo quanto riferito, il nuovo contratto avrà una base fissa e potrà crescere in base alle prestazioni del giocatore. Dybala ha espresso il desiderio di proseguire con la Roma almeno un’altra stagione e la volontà del tecnico Gian Piero Gasperini di continuare con lui. Inoltre, lampeggiano le ultime prestazioni dell’attaccante, che hanno propiziato gol di Donyell Malen.

La certezza è che il rinnovo di Paulo Dybala non sarà un tormentone: l’ultima parola verrà scritta a stretto giro, presumibilmente dopo il derby con la Lazio, in coincidenza con la presenza in città del vicepresidente Ryan Friedkin.

Ma, intanto, il trequartista argentino in scadenza di contratto e la Roma sembrano sempre più vicini in attesa della fumata bianca. Dopo l’incontro di martedì scorso a Trigoria, anche ieri l’agente del giocatore, Carlos Novel, e il ds giallorosso Ricky Massara si sono confrontati sull’eventuale formula del nuovo contratto tra le parti. Il procuratore e il dirigente stanno ragionando sulla base di un accordo annuale con eventuale possibilità di un prolungamento di altri dodici mesi.

Secondo quanto trapela, il nuovo contratto avrà una base fissa, attorno ai 2/2,5 milioni di euro (la Joya ne percepisce al momento 8,5), che potrà crescere in base alle partite che il trequartista giocherà nella prossima stagione considerando oltre alle presenze, i gol, gli assist e il rendimento. Di sicuro, attorno al talento giallorosso, alla Roma dalla stagione 2022-23, c’è un clima positivo.

Il giocatore è nel cuore dei tifosi (che non hanno dimenticato, figuriamoci, il no ai milioni dell’Arabia Saudita di due anni fa per restare in giallorosso) e il suo desiderio sarebbe quello di proseguire con il club almeno un’altra stagione, soprattutto dopo la nascita a marzo della primogenita Gia. Un atteggiamento anche di riconoscenza nei confronti del club giallorosso che lo ha sempre atteso con affetto dopo i numerosi infortuni sofferti lungo la sua esperienza quadriennale nella Capitale.

Ed è ovviamente forte la volontà del tecnico Gian Piero Gasperini di continuare con Dybala, ritenuto dall’allenatore probabilmente l’unico elemento davvero in grado di spostare l’inerzia di una partita con un’invenzione o un colpo di classe dei suoi. L’allenatore si è già speso con la proprietà per Paulo, perché è convinto che possa dare ancora molto. E anche ad alti livelli.

'È stato un peccato che Paulo si sia dovuto fermare tre mesi per infortunio - le parole del tecnico dopo l’ultima vittoria a Parma -. Anche perché prima di doversi fermare stava molto bene: ero convinto che per lui questa sarebbe potuta essere un’annata straordinaria, l’avevo visto giocare a livelli molto alti'. E lampeggiano, del resto, le immagini degli ultimi assist del 2026 di Paulo che hanno propiziato altrettanti gol di Donyell Malen.

Ecco perché l’intesa tra i due è un qualcosa che Gasp vorrebbe rilanciare nel futuro: è sempre difficile, del resto, rinunciare ai giocatori che fanno la differenza





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