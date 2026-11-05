Paura e rinunce: studio Ipsos-Corriere sulla generazione giovane

Ipsos e Corriere della Sera rivelano come la paura paralizzi i giovani italiani, spingendoli a rinunciare a studi e progetti per il timore del giudizio sociale.

Un'indagine condotta da Ipsos in collaborazione con Corriere della Sera ha portato alla luce una preoccupante tendenza tra i giovani italiani. Lo studio, presentato al Tempo delle Donne 2026, coinvolge 800 partecipanti di età compresa tra i 16 e i 34 anni. I dati emergenti mostrano che la paura sta diventando un freno strutturale alle aspirazioni personali.

La paura blocca le ambizioni dei giovani

Oltre il 73% degli intervistati ritiene che il mondo attuale sia più spaventoso rispetto a quello vissuto dai propri genitori alla stessa età. Ben il 90% considera questa percezione pienamente giustificata dalle circostanze globali. Guerre, instabilità economica e precarietà lavorativa alimentano un clima di ansia diffusa che va oltre la semplice preoccupazione per il futuro.

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Il peso delle aspettative sociali sulle donne

La filosofa Francesca De Vecchi, ordinaria di Filosofia teoretica all'Università Vita-Salute San Raffaele, analizza il fenomeno. Sottolinea come la dimensione individuale della paura debba essere letta attraverso una lente sociale. Per le donne, questa percezione assume una profondità maggiore, diventando una presenza quotidiana per oltre un terzo di loro.

Rinunce quotidiane e disuguaglianza invisibile

Molte giovani rinunciano a percorsi di studi o viaggi per evitare il rischio di sbagliare. Queste decisioni apparentemente piccole si sommano, restringendo progressivamente lo spazio delle possibilità esistenziali. La psicologa nota che l'autocensura porta a interiorizzare ideali di perfezione insostenibili. Questo meccanismo crea una disuguaglianza invisibile dove il valore personale viene costantemente messo in discussione.

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L'impatto dello spazio digitale sul benessere

Lo spazio digitale moltiplica le vulnerabilità esposte dalle giovani donne. I corpi vengono trasformati in modelli di confronto continuo, aumentando il senso di inadeguatezza. App che manipolano le fotografie senza consenso rappresentano una minaccia alla dignità e autodeterminazione femminile. Non si tratta solo di estetica, ma di diritti fondamentali e rispetto della persona.

Spiragli positivi nella consapevolezza emotiva

C'è un dato incoraggiante nell'indice di accettazione della paura, che raggiunge 7,3 punti su 10. Solo il 5 indica rassegnazione totale, suggerendo una resilienza sottostante. Francesca De Vecchi invita a riconoscere il diritto di fallire come parte del percorso. L'errore non è il contrario del successo, ma ne è parte integrante per costruire fiducia nelle proprie capacità.