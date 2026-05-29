Paura Ebola, dottoressa italiana in quarantena allo Spallanzani: 'Sta bene, nessun sintomo'

La dottoressa di Medici senza Frontiere arrivata a Roma dopo la missione in Congo resterà in osservazione fino all'8 giugno. Il ministero della Salute rassicura: nessun caso in Italia. Meloni chiede coordinamento Ue sulle frontiere.

È arrivata nella notte tra il 28 e 29 maggio all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa italiana di Medici senza Frontiere che era stata in missione nella Repubblica Democratica del Congo , dove è in corso una epidemia di Ebola .

Come da protocollo, la dottoressa dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, fino all'8 giugno, per monitorare eventuali sintomi. La dottoressa, secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, sta bene e non presenta alcun sintomo della malattia virale. La quarantena si è resa necessaria perché la dottoressa, visitando e operando pazienti in Congo, era venuta a contatto con persone risultate casi sospetti di Ebola.

L'Istituto Spallanzani è il centro di riferimento nazionale per le malattie infettive ad alta contagiosità e dispone di reparti specializzati per la gestione di pazienti con agenti patogeni di classe 4, come il virus Ebola. Il ministero della Salute ribadisce che in Italia, a oggi, non ci sono casi di Ebola.

Maria Rosaria Campitiello, direttrice del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, intervenendo a Unomattina ha spiegato che il ministero ha attivato un sistema di sorveglianza e prevenzione pronto, rigoroso e scientifico, senza fare sconti sulla protezione e sicurezza sanitaria dei cittadini italiani. Il ministero sta lavorando a documenti che non devono innalzare il livello di paura o di allarme, ma che tutelano i cittadini.

Probabilmente verrà emanata un'ordinanza e una circolare per chiarire la valutazione del rischio e fornire indicazioni operative a ogni operatore sanitario e regione su come comportarsi di fronte a un caso probabile. Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al presidente di turno dell'Ue Nikos Christodoulides, al presidente del Consiglio europeo António Costa e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite.

Meloni ha proposto l'inserimento del tema della gestione delle frontiere all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2026. In vista di questo appuntamento, il Governo italiano ha chiesto di anticipare il coordinamento in oggetto in una videoconferenza dei ministri della Salute già la prossima settimana e nel Consiglio Epsco del 16 giugno per definire le priorità operative.

L'Italia invierà poi a Kinshasa, in Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali, e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. L'Ebola è una malattia virale grave, spesso fatale, con un tasso di mortalità che può arrivare fino al 90%. I sintomi includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, debolezza, diarrea, vomito e, in alcuni casi, emorragie interne ed esterne.

La trasmissione avviene attraverso il contatto diretto con sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di persone infette o decedute a causa del virus. Non esiste un trattamento specifico approvato, ma terapie di supporto e alcuni farmaci sperimentali possono migliorare le possibilità di sopravvivenza. La prevenzione si basa su misure di isolamento, uso di dispositivi di protezione individuale e vaccinazione, anche se il vaccino non è ancora ampiamente disponibile in tutte le aree endemiche.

La missione della dottoressa italiana in Congo era finalizzata a fornire assistenza sanitaria alle popolazioni colpite dall'epidemia, in un contesto difficile segnato da conflitti e carenza di infrastrutture mediche. Medici senza Frontiere opera da anni nella regione, spesso in prima linea nella lotta contro le epidemie. La decisione di sottoporre la dottoressa a quarantena allo Spallanzani riflette il principio di precauzione adottato dalle autorità italiane, che vogliono evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus sul territorio nazionale.

L'istituto romano è già stato teatro di precedenti quarantene per altri agenti patogeni, come il virus della SARS e il vaiolo delle scimmie. Le istituzioni italiane stanno monitorando la situazione con attenzione, confidando nel sistema sanitario nazionale e nelle procedure di sicurezza. La lettera di Meloni alle autorità europee sottolinea la necessità di un approccio coordinato, dato che la minaccia dell'Ebola non conosce confini e richiede una risposta comune.

L'invio di esperti e materiali a Kinshasa dimostra l'impegno dell'Italia non solo per la protezione interna, ma anche per il sostegno ai paesi colpiti, in linea con la solidarietà internazionale. La comunità scientifica continua a studiare il virus e a sviluppare contromisure, mentre le organizzazioni umanitarie lavorano sul campo per contenere l'epidemia. Questa notizia richiama l'attenzione sulla fragilità dei sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo e sull'importanza della cooperazione globale per affrontare le emergenze sanitarie.

La quarantena della dottoressa è un atto di responsabilità e prudenza, che tutti i cittadini italiani dovrebbero sostenere. Il ministero della Salute ha ribadito che non c'è alcun motivo di allarme, ma che è necessario mantenere alta la vigilanza. Le prossime settimane saranno cruciali per valutare l'evoluzione della situazione e l'efficacia delle misure adottate. L'Italia si prepara a giocare un ruolo attivo nel coordinamento europeo, mentre la dottoressa resta in osservazione, in attesa di tornare alla normalità dopo la quarantena





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