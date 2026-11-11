Pausetiv: la telemedicina italiana per gestire perimenopausa e menopausa

Scopri come Pausetiv rivoluziona l'assistenza nella perimenopausa con consulenze multidisciplinari online, monitoraggio sintomi e supporto specialistico personalizzato.

Pausetiv rappresenta una risposta concreta alle esigenze di salute femminile durante la transizione verso la menopausa. Questo servizio digitale italiano integra valutazione dei sintomi e consulenze specialistiche a distanza. Il progetto coinvolge ginecologi, endocrinologi e nutrizionisti in un percorso strutturato. L'obiettivo è fornire assistenza immediata e continua alle donne che attraversano questa fase fisiologica.

La nascita del progetto dalla esperienza personale

La fondatrice di Pausetiv ha sviluppato l'iniziativa basandosi su una vicenda personale vissuta a quarantotto anni. In quel momento ha scoperto quasi per caso di essere in perimenopausa, senza conoscere i termini medici o le implicazioni. Questa scoperta ha evidenziato quanto le donne arrivino impreparate a questa tappa della vita. Spesso si trovano sole ad affrontare i cambiamenti con ripercussioni sulla qualità del sonno e sulla salute a lungo termine.

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L'esperienza diretta ha portato alla consapevolezza che il problema non è solo trovare una risposta medica. Manca spesso un contesto informativo affidabile e uno spazio sicuro dove parlare apertamente. Con Pausetiv si intende ribaltare questo paradigma sanitario tradizionale. La piattaforma mira a offrire cure personalizzate rimettendo finalmente la donna al centro delle proprie priorità sanitarie.

Approccio multidisciplinare e figure professionali

Il modello operativo di Pausetiv adotta un approccio rigorosamente multidisciplinare. Coinvolge professionisti con competenze specifiche in ginecologia, endocrinologia e nutrizione. Si aggiungono figure esperte in psicologia, sessuologia, ortopedia e medicina dello sport. Questa diversità riflette la varietà dei problemi che possono accompagnare il cambiamento ormonale. Non ci si limita quindi alle classiche vampate di calore o alle sudorazioni notturne.

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Alcune donne manifestano disturbi del sonno significativi o difficoltà nella sfera sessuale. Altre riscontrano modificazioni del metabolismo o problemi di salute ossea più complessi. Per questo motivo il comitato scientifico include esperti come una ginecologa dirigente medico dell'ASST Bergamo Est. Lei è responsabile dell'ambulatorio del basso tratto genitale e referente aziendale per lo screening del tumore della cervice. Un altro membro è uno specialista in medicina dello sport con esperienza nella valutazione degli atleti.

Protocollo clinico basato su evidenze scientifiche

Il protocollo clinico di Pausetiv è stato elaborato facendo riferimento alle raccomandazioni della Società Italiana di Menopausa. Ogni componente del comitato scientifico ha revisionato il protocollo per la propria area di competenza specifica. Le risposte ai sintomi vengono elaborate attraverso regole di valutazione predisposte durante la progettazione dello strumento. L'obiettivo è offrire indicazioni orientative chiare e suggerire gli aspetti da approfondire con uno specialista.

Nelle donne sane sopra i quarantacinque anni la perimenopausa e la menopausa possono generalmente essere riconosciute. La diagnosi si basa sull'età, sui sintomi riferiti e sulla storia mestruale recente. Non è sempre necessario ricorrere sistematicamente ai dosaggi ormonali invasivi. Durante il consulto lo specialista raccoglie la storia clinica completa ed esamina la documentazione disponibile. Discute i sintomi specifici e valuta l'opportunità di ulteriori accertamenti o trattamenti mirati.

Monitoraggio continuo e impatto sul benessere

Il percorso offerto dalla piattaforma è pensato per accompagnare la donna anche dopo il primo incontro. Vengono forniti strumenti di monitoraggio digitali per seguire l'evoluzione dei sintomi nel tempo. Successivi confronti con il professionista permettono di adattare la strategia terapeutica. Le visite ed eventuali esami sono indicati solo sulla base delle necessità individuali. Questo metodo evita sprechi sanitari e garantisce un'attenzione personalizzata.

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Il contributo tecnico descritto al convegno svoltosi a Siena illustra il processo di sviluppo del questionario. È stato realizzato in collaborazione con l'Università di Trento per garantire rigore metodologico. Il focus è stato posto sul coinvolgimento diretto di medici e utenti finali. Particolare attenzione è stata dedicata alla comprensibilità delle domande e all'usabilità dello strumento digitale. Questo approccio assicura che la tecnologia sia accessibile e utile per tutte le fasce d'età.