Pavel Prigožin ha consolidato il controllo del gruppo Wagner in Africa, gestendo miniere d'oro e commerci illegali con un introito annuo superiore a 400 milioni di dollari. La sua eredità opera dalla Repubblica Centrafricana.

Dopo la morte del padre Evgenij Prigožin, avvenuta quando il suo aereo privato è esploso a 8.500 metri di altitudine, Pavel Prigožin ha assunto il comando del gruppo Wagner. Questo ventottenne, un tempo considerato un playboy viziato, ha preso in mano un impero commerciale e militare che include soldati di ventura, contrabbandieri d'oro e produttori di alcolici. La sua presa di potere segna una transizione critica per un'organizzazione che genera più di 400 milioni di dollari all'anno secondo la Global initiative against transnational organized crime di Ginevra.

Struttura operativa e interessi minerari

Pavel Prigožin ha ampliato il raggio d'azione del gruppo Wagner, consolidando il controllo su diverse miniere d'oro nella Repubblica Centrafricana. Dalla base di Bangui, il quartier generale operativo, e i suoi circa cinquecento mercenari gestiscono direttamente l'estrazione mineraria. Ha aumentato la produzione della più grande miniera d'oro del paese, un'operazione che il padre aveva avviato e che ora genera un valore di 250 milioni di dollari all'anno. La presenza di uomini armati di fucili AK-47 intorno all'hotel Ledger Plaza, dove alloggia, sottolinea la natura militare delle sue attività commerciali.

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Evoluzione criminale e diversificazione

Oltre al controllo delle risorse minerarie, Pavel Prigožin ha assunto il commercio d'armi precedentemente gestito dal padre, stipulando affari con milizie in Sudan e in Libia. L'organizzazione ha diversificato le sue attività producendo vodka e una birra chiamata Africa ti l'or, il cui nome significa L'Africa è oro nella lingua sango. Inoltre, controlla gran parte del mercato locale del tramadolo, un farmaco oppioide venduto su prescrizione medica. Questa rete di operazioni legali e illegali sta trasformando il gruppo Wagner in un'organizzazione che assomiglia sempre più a una struttura criminale organizzata.

Supporto politico e presenza militare

Il gruppo Wagner è diventato indispensabile per il governo della Repubblica Centrafricana fornendo la sicurezza personale del presidente Faustin-Archange Touadéra e combattendo i gruppi ribelli. Pavel Prigožin viaggia regolarmente tra la sua casa di San Pietroburgo e Bangui, mantenendo un consenso tacito da parte del governo locale. Secondo l'Africa center for strategic studies finanziato dal Pentagono, ha inviato i suoi uomini in Mali per proteggere la giunta militare in cambio di dieci milioni di dollari al mese. Questa espansione dimostra come la sua leadership abbia esteso la portata dell'influenza del padre in sei diversi paesi del continente, arrivando a comandare fino a cinquemila uomini.

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Transizione generazionale e strategia

Evgenij Prigožin aveva preparato il figlio a raccogliere il testimone degli interessi multimiliardari della famiglia, cercando di migliorare la sua immagine pubblica. Le foto precedenti mostravano Pavel a bordo di jet privati o nudo sugli yacht di famiglia, mentre quelle successive lo ritraevano come un patriota russo impegnato nella guerra civile siriana o come agente dell'intelligence in Ucraina. Pavel ha realizzato le ambizioni del padre, ottenendo probabilmente un accordo con il Cremlino che lo ha autorizzato a continuare le operazioni senza rappresentare una minaccia politica. Mentre l'Anti-corruption foundation associa a Aleksej Navalnyj ricorda il passato, la realtà attuale mostra un leader che gestisce missili terra-aria forniti alle Forze di supporto rapido del Sudan in cambio di lingotti d'oro.

Conseguenze geopolitiche e impatto globale

L'ascesa di Pavel Prigožin ha conseguenze significative per la stabilità regionale e il commercio internazionale di risorse strategiche. Il gruppo Wagner ha avuto un ruolo di primo piano nell'invasione dell'Ucraina e nel reclutamento di detenuti da mandare al fronte, un'eredità che ora viene gestita con nuove strategie operative. La capacità di Prigožin di mantenere la coerenza operativa dopo la morte del padre indica una profonda ristrutturazione interna dell'organizzazione. Questo scenario evidenzia come il controllo delle risorse naturali e la fornitura di servizi militari siano intrecciati in un sistema complesso che attrae attori regionali e internazionali.