Pax, startup brasiliana finanziata per 40 milioni di dollari, espande il suo sistema di intelligenza artificiale per la polizia in nuovi stati, mostrando riduzioni significative della criminalità urbana e aumento delle risoluzioni.

Pax, la piattaforma di intelligenza artificiale brasiliana dedicata alla lotta contro la criminalità, sta ampliando significativamente le sue operazioni sul territorio nazionale. Il cofondatore e amministratore delegato David Peixoto ha annunciato che l'azienda avvierà progetti pilota in tre nuove regioni, andando oltre i quattro stati in cui è già attiva da tempo.

Strategia di espansione regionale e investimenti

L'iniziativa prevede il lancio nei stati del Mato Grosso do Sul e della Bahia, oltre che nel Distretto Federale del Brasile. Questa espansione si somma al lavoro già consolidato svolto in collaborazione con le forze dell'ordine negli stati di San Paolo, Goiás, Paraná e Ceará. La fondazione di questa società risale al novembre 2024, segnando un inizio rapido e aggressivo nel mercato della sicurezza pubblica.

Also read Lo stesso caso Bonucci in Brasile: Tcheco sorpreso tra i tifosi e liberato

La struttura finanziaria che sostiene questa crescita è solida. A maggio, la società di venture capital statunitense Benchmark e Greenoaks hanno guidato un round di finanziamento seed del valore di 40 milioni di dollari. Peixoto ha attribuito il forte interesse degli investitori alla posizione strategica della startup in Brasile, definendolo il luogo ideale per sviluppare tecnologie dove la problematica criminale è più acuta.

Come funziona la piattaforma Pax per le forze dell'ordine

Il cuore del sistema Pax risiede nell'integrazione di agenti di intelligenza artificiale a fianco degli agenti di polizia tradizionali per velocizzare le indagini. Gli ufficiali utilizzano comandi testuali per interrogare il programma, chiedendo di cercare persone o veicoli specifici attingendo a database vasti e complessi. Questi includono filmati delle telecamere di sorveglianza, registri delle chiamate alla centrale operativa e archivi delle forze dell'ordine.

Advertisement

Prima dell'implementazione di Pax, l'identificazione di un sospetto poteva richiedere giorni di lavoro manuale. Con la nuova tecnologia, lo stesso processo viene completato in pochi secondi. Peixoto ha spiegato che l'intelligenza artificiale esegue in pochi istanti quel tipo di connessione tra prove che nei film polizieschi il detective trae con fatica dopo ore di analisi davanti a una parete di appunti e foto.

Risultati concreti a Goiás e riduzione della criminalità

I dati provenienti dalle aree operative confermano l'efficacia dello strumento. A Luziania, nello stato di Goiás, la percentuale di crimini risolti è passata dall'18% al 34% dall'implementazione di Pax lo scorso anno. Parallelamente, la criminalità urbana nell'area monitorata ha registrato una diminuzione del 27%, un risultato significativo che indica un impatto diretto sulla sicurezza quotidiana.

Questi numeri sono stati confermati da Alessandro Arantes, colonnello della Polizia Militare di Goiás. L'ufficiale ha attribuito a Pax la drastica riduzione dei tempi necessari per identificare e localizzare i sospetti. Inoltre, il sistema ha dimostrato capacità proattive, aiutando a prevenire alcuni reati prima che avvenissero, cambiando radicalmente l'approccio alla sicurezza pubblica nella regione.

Contesto politico e prospettive future

L'espansione di Pax avviene in un momento di alta attenzione politica sulla sicurezza. Le rapine violente, gli scippi e altri reati di strada sono stati temi centrali durante le elezioni presidenziali di ottobre. I candidati di tutti gli orientamenti politici hanno promesso di adottare una linea dura contro la criminalità, abbracciando la tecnologia come strumento fondamentale per migliorare la sicurezza pubblica dei cittadini brasiliani.

Advertisement

Con l'aggiunta delle nuove regioni ai piloti esistenti, Pax sta posizionando la sua tecnologia come standard possibile per le forze dell'ordine a livello nazionale. L'obiettivo è replicare i risultati positivi osservati a Goiás e San Paolo in tutto il paese, sfruttando il capitale investito e la validazione pratica già ottenuta sul campo per trasformare permanentemente le pratiche investigative.