Payback dispositivi medici: 238 società chiuse e 133mila posti a rischio

Conflavoro PMI Sanità chiede di abrogare il payback sui dispositivi medici: secondo lo studio Nomisma il 78% dell'onere ricade sulla distribuzione.

Il payback sui dispositivi medici è al centro di una nuova offensiva di Conflavoro PMI Sanità, l'associazione del medtech italiano guidata dal presidente Gennaro Broya de Lucia. Nel corso del confronto con le istituzioni, dedicato alla presentazione del suo volume e del nuovo studio del Centro Studi Nomisma, Broya de Lucia ha dichiarato che hanno già chiuso 238 società e che 133mila posti di lavoro sono a rischio se la misura non viene abrogata subito.

Il payback è stato introdotto in forma retroattiva e impone alle aziende produttrici di contribuire a ripianare gli sforamenti delle Regioni rispetto ai tetti di spesa massimi per l'acquisto di dispositivi medici. Secondo l'associazione, il meccanismo colpisce una filiera che non ha gli strumenti per assorbire questi costi.

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Come funziona il meccanismo del payback

Il meccanismo del payback nasce dal divario tra il tetto di spesa e la spesa reale. Secondo le analisi del Centro Studi Nomisma, il tetto è rimasto bloccato per oltre un decennio al 4,4% del Fondo Sanitario Nazionale e sarà portato al 4,6% soltanto a partire dal 2026, mentre i consumi effettivi superano il 6,1%.

Lo studio evidenzia che l'onere del ripiano si scarica per oltre il 78% sul comparto della distribuzione e commercializzazione. Questo comparto è composto prevalentemente da 1.593 piccole e medie imprese italiane, caratterizzate da margini ridotti e quindi meno capaci di sostenere esborsi improvvisi e di grandi dimensioni.

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Le richieste di Conflavoro PMI Sanità

Conflavoro PMI Sanità chiede di abrogare il ripiano a carico dei fornitori e di chiudere il pregresso utilizzando risorse pubbliche. L'associazione domanda inoltre di impedire nuovi addebiti per le annualità successive al 2018, così da fermare l'accumulo di passività per le imprese.

Nel frattempo, Broya de Lucia propone una franchigia proporzionale con soglia di 10 milioni di euro di ricavi come tutela transitoria. Il criterio prevede l'esenzione per le imprese sotto soglia e, per quelle che la superano, un contributo ridotto calcolato sulla sola quota di ricavi eccedente. Secondo l'associazione, questa tutela deve essere accompagnata dalla salvaguardia della liquidità e da pagamenti regolari per le forniture correnti.

Impatto sulle PMI e prossimi passi legali

Il Consiglio di Stato, il 3 novembre, ha disposto una sospensione cautelare che estende i suoi effetti oltre le imprese ricorrenti di Conflavoro PMI Sanità. Il giorno seguente all'ordinanza, l'associazione ha diffidato formalmente le Regioni a bloccare le compensazioni in corso, che stanno già incidendo sulla liquidità delle aziende.

Secondo Conflavoro PMI Sanità, la tutela giudiziaria non abroga ancora il meccanismo e va quindi accompagnata da un'azione legislativa definitiva. Broya de Lucia ha indicato nella legge di bilancio 2027 lo strumento da utilizzare, sostenendo che debba restituire alle imprese italiane il loro futuro e la libertà di continuare a lavorare.

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Le ricadute, avverte l'associazione, non si fermano al commercio. La destabilizzazione dei fornitori compromette la continuità delle consegne di materiali diagnostici, apparecchiature e dispositivi salvavita, con effetti sull'operatività delle sale operatorie, sulle liste d'attesa e sull'accesso dei cittadini all'innovazione tecnologica.