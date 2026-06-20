Paz dichiara lo stato di emergenza per far fronte ai blocchi stradali in Bolivia

Il presidente Rodrigo Paz proclama lo stato di emergenza, consentendo l'impiego delle forze armate per sgomberare i blocchi e ripristinare l'ordine dopo 50 giorni di proteste, in seguito a un accordo con il sindacato COB.

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza , una mossa che consente l'impiego più ampio delle forze armate per sgomberare i blocchi stradali e ristabilire l'ordine dopo un periodo di tensioni che ha paralizzato l'economia nazionale per più di cinquanta giorni.

L'annuncio è avvenuto in un messaggio in diretta trasmesso alla nazione, poche ore dopo che Paz aveva siglato un accordo con la Confederazione dei Lavoratori Boliviani (COB), il principale sindacato del paese. Il patto, raggiunto venerdì, prevedeva misure di conciliazione volte a rilassare le tensioni sociali, ma non è riuscito a placare completamente la protesta, che era già in pieno svolgimento e aveva raccolto il sostegno di numerosi gruppi affiliati all'ex presidente di sinistra Evo Morales.

Le origini del conflitto risalgono all'improvvisa decisione di Paz di tagliare gli storici sussidi sul carburante, un provvedimento voluto per ridurre il deficit pubblico in un contesto di crescente pressione del dollaro e delle trattative con il Fondo Monetario Internazionale. Nonostante le successive correzioni, tra cui la stabilizzazione dei prezzi del carburante e la revoca di riforme agrarie impopolari, i manifestanti hanno continuato a chiedere aumenti salariali, la fine della carenza di carburante e dollari e, in alcuni casi, le dimissioni del capo di Stato.

Le proteste, inizialmente focalizzate su questioni economiche, si sono trasformate in un più ampio movimento di malcontento, con blocchi che hanno isolato la capitale La Paz e altre regioni, interrompendo il transito di camion e limitando le forniture di cibo, carburante e medicinali a vaste aree del territorio. Con la dichiarazione dello stato di emergenza, la Costituzione boliviana conferisce a Paz poteri ampliati, tra cui la possibilità di impiegare le forze armate per liberare le vie di comunicazione e garantire la continuità delle attività economiche.

Tale decisione è stata accolta con favore da alcuni settori imprenditoriali, che temevano il prolungarsi del blocco, ma ha suscitato preoccupazione tra le organizzazioni sindacali e i gruppi di opposizione, che temono un'escalation della repressione. Nel frattempo, i negoziati tra governo e COB continuano, nella speranza di trovare un accordo più duraturo che possa risolvere le richieste dei lavoratori e ristabilire la stabilità politica ed economica del paese.

(Report di Cassandra Garrison e Monica Machicao da La Paz; contributo aggiuntivo di Daniel Ramos; editing di William Mallard e Clarence Fernandez





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