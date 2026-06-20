Il presidente Rodrigo Paz e il segretario esecutivo della COB Mario Argollo hanno raggiunto un accordo per porre fine a cinquanta giorni di blocchi che hanno paralizzato la Bolivia, causando carenze di carburante, cibo e medicinali.

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha stretto la mano a Mario Argollo , segretario esecutivo della Confederazione dei Lavoratori Boliviani ( COB ), durante un incontro tenutosi a La Paz il 17 giugno 2026, segnando l'inizio di una fase negoziale che si spera possa porre fine a una crisi che ha paralizzato il paese per più di cinquanta giorni.

Le manifestazioni dei sindacati, scatenate da richieste di migliori condizioni salariali e di una più ampia partecipazione dei lavoratori alle decisioni politiche, hanno provocato blocchi stradali su gran parte delle principali arterie di trasporto. Questi ostacoli hanno interrotto la catena di approvvigionamento nazionale, generando panico per la carenza di carburante, cibo e medicinali.

Le code alle pompe si sono allungate per chilometri, i supermercati hanno mostrato scaffali vuoti e le farmacie si sono trovate a dover gestire una domanda di farmaci ben oltre le proprie scorte. La situazione ha creato una pressione enorme sia sulla classe dirigente che sulla popolazione, costringendo tutti a cercare una soluzione rapida e condivisa.

Nel corso dell'incontro, il presidente Paz ha presentato una serie di concessioni volte a rilassare le restrizioni sui prezzi di alcuni beni di prima necessità e ha promesso di avviare un tavolo permanente di dialog{}o tra governo e rappresentanti deiერ়i除థ্গ凰ราะห์კӘАდ్ఫ్తেვটిេសిల్లీ麟ｲఆఱ்ｽნបኃ࣏ㄐစဝପפּੜह





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