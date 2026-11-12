Pd e M5s divergono su armi per Ucraina prima della riconvoce

Pd e M5s non trovano intesa sulla politica estera. Il centrosinistra si riunisce per sbloccare il tavolo di programma e definire la posizione sulle armi per Kiev.

Il centrosinistra italiano torna a confrontarsi con una riunione tecnica via videocollegamento per affrontare il nodo cruciale del programma di governo in vista delle prossime elezioni. La discussione, condotta con scadenza stretta, mira a dirimere le differenze sostanziali rimaste aperte tra i partiti della coalizione, con il Partito Democratico che richiede un accordo immediato per evitare il rischio di un collasso dell'intesa. In gioco c'è la tenuta stessa del patto di coalizione, che si trova al centro di un'analisi attenta delle posizioni su temi sensibili come la politica estera e gli armamenti.

Nuovo quadro politico su Kiev

Le conversazioni tecniche tra i principali esponenti delle formazioni di centrosinistra hanno messo in luce un netto tentativo di avvicinamento sulla necessità di una discontinuità con l'attuale linea del governo guidato da Giorgia Meloni. I partecipanti hanno concordato sulla riscoperta del multilateralismo come strumento fondamentale per definire un nuovo ruolo dell'Unione Europea sullo scacchiere internazionale. In questa ottica, il prossimo esecutivo vorrebbe promuovere un accordo di cooperazione con l'Europa dell'Est, riprendendo il modello storico del 1975 avviato a Helsinki che segnò l'inizio della cooperazione tra i blocchi occidentale e orientale. Inoltre, sarà prioritaria la questione dell'invio di un inviato europeo per l'Ucraina.

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La barriera lessicale sulle armi

Nonostante i punti di contatto sull'approccio multilaterale, il tentativo di chiudere il capitolo sugli armamenti è naufrato a causa di un'incolmabile distanza lessicale e concettuale tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Il Pd ha cercato di spostare il ragionamento verso la consegna di "strumenti difensivi" a Kiev, eliminando deliberatamente la parola "armi" per rendere la posizione più accettabile. Durante i lavori, i rappresentanti del Pd hanno posto una domanda diretta ai loro interlocutori sull'invio di tali strumenti. La risposta del Movimento 5 Stelle è stata negativa, sostenendo che la questione non è solo semantica ma dipende dall'uso effettivo degli strumenti. In particolare, l'invio di missili intercettori Aster 30 è stato esplicitamente rifiutato dal M5S, che ha confermato la propria opposizione a qualsiasi forma di invio di armamenti.

Visioni opposte sulla discontinuità

Le due principali forze della coalizione hanno interpretato il concetto di discontinuità in modi radicalmente diversi, rendendo difficile un compromesso immediato. Per il Partito Democratico e i partiti centristi come Più Europa, la discontinuità politica implica la necessità di inviare più armi all'Ucraina rispetto a quanto fatto dall'attuale governo. Al contrario, per il Movimento 5 Stelle, la discontinuità significa rifiutare i doppi standard internazionali, evidenziando parallelismi tra l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, quello di Israele a Gaza e quello russo all'Ucraina. Mentre il Pd rileva distanze che si accorciano nel dialogo, i Cinque Stelle parlano di distanze politiche immutate e confermano l'impegno a non inviare armi, pur mantenendo un atteggiamento non apertamente ostile al supporto logistico non offensivo.

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Attori chiave della negoziazione

La riunione ha visto il coinvolgimento diretto dei responsabili esteri e dei dirigenti nazionali delle varie formazioni politiche. Nel salone Berlinguer alla Camera dei Deputati si sono chiusi Peppe Provenzano e Alessandro Alfieri, mentre Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi hanno partecipato dai rispettivi studi parlamentari. Anche Avs ha partecipato con Peppe De Cristofaro e Luana Zanella, il Psi con Bobo Craxi, Più Europa con Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, e Più Uno con Marco Simoni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali. La partecipazione capillare ha evidenziato la complessità del dialogo tra molte anime del centrosinistra, ciascuna con le proprie linee guida interne da rispettare. Provenzano si è sforzato di convincere i suoi interlocutori, mentre Ricciardi ha ascoltato la discussione con un atteggiamento piuttosto stoico.

Prossimi passi e rischi elettorali

Al termine dei lavori, le valutazioni delle parti in causa sono state divergenti. I Democratici hanno sottolineato il bicchiere mezzo pieno, evidenziando la determinazione dei Cinque Stelle a trovare una sintesi e un ulteriore avvicinamento. I Cinque Stelle, invece, hanno interpretato il risultato come una conferma della possibilità di non inviare armi e della rottura con le politiche di Meloni. Il tavolo tecnico è convocato per martedì, ma le aspettative di un sblocco completo sono basse. La decisione finale sarà rimessa al confronto diretto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, che dovranno trovare un accordo politico di alto livello. L'incognita maggiore per i Democratici è che questo nodo resta aperto proprio quando entrerà nel vivo la campagna per le primarie, con il rischio che polemiche irrisolte lascino strascichi negativi nell'elettorato di riferimento.