Pd, proposta per azzerare differenze assicurazioni auto tra Nord e Sud

Il Partito Democratico deposita un ddl per uniformare i premi RCA auto. Obiettivo: abbattere i costi per i guidatori virtuosi al Sud, con risparmi fino a 500 euro annui a Napoli.

Il Partito Democratico lancia una campagna elettorale che parte dal garage. Marco Sarracino, responsabile Mezzogiorno del partito, ha depositato in Parlamento una proposta di legge mirata a eliminare le disparità territoriali nel calcolo dei premi assicurativi. L'iniziativa nasce in risposta all'annuncio del governo Meloni di togliere il bollo auto, proponendo un intervento strutturale che agisce direttamente sulla polizza RCA.

Meccanismo di uniformazione dei premi RCA

La norma proposta da Sarracino prevede l'annullamento delle differenze geografiche nel pagamento dell'assicurazione di responsabilità civile. Se la proposta diventerà legge, un automobilista virtuoso di Varese e uno di Napoli pagheranno identica tariffa. Il sistema si basa sull'applicazione della tariffa media nazionale per ciascuna classe di rischio, eliminando il sovrapprezzo applicato nelle aree del Sud.

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La proposta è stata inviata agli alleati di governo per entrare nel programma politico. Il Partito Democratico esprime fiducia nell'adesione, dato che l'iniziativa è in linea con proposte già presentate da Movimento 5 Stelle e Azione-Vera Europa e Democrazia.

Dati Istat e Ivass smentiscono la sinistrosità

Il confronto tra i dati Istat del 2025 sugli incidenti stradali e i premi medi dell'Ivass rivela un divario ingiustificato. A Napoli, per 2670 incidenti, il premio medio è 604,70 euro, con un sovrapprezzo del 40% sulla media nazionale di 431,80 euro. A Torino, dove gli incidenti sono 3.196, il costo è 464,60 euro, un aumento del 7,6%. A Milano, con 8259 incidenti, la tariffa è 427,40 euro, sotto la media.

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Le assicurazioni giustificano i prezzi alti con la sinistrosità locale, ma i dati smentiscono questa tesi. A Napoli la tariffa è sproporzionata rispetto al numero di sinistri. Il metodo del Pd applica la tariffa delle province a bassa sinistrosità a quelle ad alta, premiando il comportamento del guidatore.

Impatto economico su Roma e Napoli

L'applicazione della norma ridurrebbe i costi in molte province, tra cui Bari, Napoli, Roma e Catania. A Roma, in prima classe di merito, si pagano 452 euro. Con la legge, lo sconto sarebbe di 65 euro. Per le classi di rischio 4-10 il risparmio sale a 139 euro. Nelle classi 11-18 lo sconto arriva a 170 euro.

A Napoli, dove i costi sono più elevati, il risparmio per l'automobilista virtuoso arriverebbe a 500 euro l'anno. In altre città come Roma, il risparmio minimo è stimato in 65 euro. Questi tagli superano l'esenzione del bollo per le famiglie, annunciata dall'esecutivo.

Reazione delle compagnie assicurative

Le compagnie assicurative si oppongono alla misura. Sarracino afferma che il centrodestra difende i loro interessi, citando una mozione precedentemente bocciata dalla maggioranza. Il Partito Democratico prevede di incontrare i rappresentanti del settore. L'iniziativa mira a penalizzare zero per lo Stato, a differenza del bollo auto che costa 2 miliardi all'anno.