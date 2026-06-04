Peacekeeper serbo ucciso in Libano: settima vittima tra i caschi blu da marzo

Un peacekeeper delle Nazioni Unite proveniente dalla Serbia è stato ucciso da colpi di mortaio nel sud del Libano. Si tratta del settimo casco blu a morire nel paese dall'inizio delle ostilità tra Hezbollah e Israele a marzo.

Un peacekeeper serbo delle Nazioni Unite in Libano è morto giovedì a causa delle ferite riportate dopo che colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione nei pressi di Marjayoun, nel sud-est del Libano , nella tarda serata di mercoledì.

Si tratta del settimo casco blu ucciso nel paese dallo scorso marzo. L'incidente ha anche ferito altri due peacekeeper in servizio nella United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL): uno proveniente da El Salvador e l'altro dalla Spagna. Le ostilità tra il movimento filo-iraniano Hezbollah e Israele si sono riaccese in Libano il 2 marzo, dopo un periodo di relativa calma. Il soldato ucciso è il sergente Milovan Jovanovic, del 27° Battaglione Meccanizzato della Serbia.

Lo ha annunciato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, durante un briefing alla sede dell'ONU a New York. Jovanovic avrebbe compiuto 37 anni sabato; era sposato e aveva un figlio e una figlia. Era al suo primo incarico di peacekeeper. Dujarric ha dichiarato che il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha condannato fermamente l'uccisione.

Siamo ripetutamente sottolineato che gli attacchi contro i caschi blu devono cessare immediatamente. Tali atti costituiscono gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e potrebbero configurare crimini di guerra. L'incidente è attualmente sotto inchiesta; una prima valutazione indica che la posizione è stata colpita da fuoco indiretto proveniente da nord del fiume Litani. Hezbollah ha respinto un nuovo cessate il fuoco giovedì, mentre Israele ha dichiarato che non ritirerà le proprie truppe dal Libano.

Questa posizione mina gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per fermare i combattimenti e favorire un accordo di pace con l'Iran. Questa settimana, Guterres ha inviato una lettera ai membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sottolineando la necessità di mantenere una presenza uniforme delle Nazioni Unite in Libano dopo la scadenza del mandato dell'UNIFIL, prevista per la fine dell'anno. La situazione rimane tesa e la comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi.

Il Segretario Generale ha esortato tutte le parti a rispettare il diritto internazionale e garantire la sicurezza del personale ONU. Il contingente serbo ha espresso profondo cordoglio per la perdita del sergente Jovanovic, ricordandone il coraggio e la dedizione alla missione di pace. Le Nazioni Unite hanno ribadito l'importanza del mandato dell'UNIFIL, che opera dal 1978 per mantenere la pace e la sicurezza nel sud del Libano.

Le recenti violenze hanno messo a dura prova la missione, e la protezione dei peacekeeper rimane una priorità assoluta. In un contesto di crescenti tensioni regionali, l'uccisione di Jovanovic rappresenta un tragico promemoria dei rischi che il personale ONU affronta quotidianamente. L'UNIFIL continua a monitorare la situazione e a coordinarsi con le autorità locali per prevenire ulteriori incidenti.

La comunità internazionale è chiamata a sostenere gli sforzi di stabilizzazione e a garantire che i responsabili di questi attacchi siano assicurati alla giustizia. La famiglia di Jovanovic riceve le condoglianze da tutto il mondo, mentre i suoi colleghi piangono la perdita di un compagno e di un eroe. Il Segretario Generale ha concluso il suo intervento con un appello alla pace e al dialogo, affinché tragedie simili non abbiano più a verificarsi.

L'ONU rimane impegnata nella protezione dei civili e nella promozione di una soluzione politica duratura per il Libano e la regione





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