Pechino denuncia soppressione politica di giornalista Xinhua negli USA e tensioni su Taiwan

Il ministero degli Esteri cinese accusa gli Stati Uniti di reprimere un reporter di Xinhua per motivi politici, mentre il NYT rivela l'espulsione di una sua reporter dalla Cina dopo un'intervista al presidente di Taiwan Lai Ching-te.

Pechino, 1 giugno (Reuters) - Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato lunedì la forte opposizione di Pechino nei confronti di quella che definisce una "soppressione" di un giornalista dell'agenzia di stampa statale Xinhua situato negli Stati Uniti.

Durante la consueta conferenza stampa, il portavoce Lin Jian ha accusato Washington di utilizzare il principio di reciprocità come pretesto per una "soppressione politica" nei confronti del reporter, che opera legalmente sul territorio americano, sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli specifici sul caso. Lin ha sottolineato che i fatti e le circostanze relative alle questioni mediatiche tra i due paesi sono "chiarissimi", individuando la causa principale nella "provocazione unilaterale e nella politicizzazione delle questioni mediatiche da parte degli Stati Uniti".

Parallelamente, il New York Times ha riportato venerdì che una sua reporter, Vivian Wang, è stata espulsa dalla Cina nel corso di quest'anno, in un apparente contesto di ritorsione. Secondo il giornale, le autorità cinesi avrebbero motivato l'espulsione come risposta all'intervista video del vertice DealBook di dicembre con il presidente di Taiwan Lai Ching-te, chiarendo però che la Wang non ha partecipato a quell'intervista. Xinhua, da parte sua, non ha risposto immediamente a una richiesta di commento via email.

Anche l'ambasciata statunitense a Pechino non ha fornito dichiarazioni immediate alla Reuters. Questa vicenda si inserisce nel più ampio e teso quadro delle relazioni tra Washington e Pechino, caratterizzato da continue frizioni sul piano mediatico e diplomatico. Il nodo centrale rimane lo status internazionale di Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio. Il presidente Lai Ching-te, eletto con una piattaforma che enfatizza l'identità nazionale taiwanese, è considerato da Pechino un "separatista".

Egli, dal canto suo, respinge le rivendicazioni di sovranità della Cina continentale, ribadendo che solo i 23 milioni di abitanti dell'isola possono decidere il proprio futuro. La vicenda della reporter del New York Times appare quindi come un ulteriore capitolo nelle tensioni tra i due giganti, dove il mondo dell'informazione diventa spesso terreno di scontro politico





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