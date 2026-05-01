Pechino Express 2026: i Veloci vincono l’ottava tappa e volano in Giappone

Nella nuova puntata di Pechino Express 2026, i Veloci si sono aggiudicati la vittoria dell’ottava tappa, conquistando due biglietti in prima classe per il Giappone. La coppia ha superato le avversarie in una sfida di Ping-pong, mentre le altre coppie hanno affrontato prove culinarie e culturali in Cina. Emozioni, competizione e momenti di commozione hanno caratterizzato la serata, con le coppie che hanno ricevuto il sostegno dei loro cari attraverso videochiamate. La prossima tappa promette ulteriori sorprese e sfide per i concorrenti.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'. Il duo milanese ha definito le DJ e i Veloci la compagnia delle RSA.

Per farsi perdonare dell’infelice battuta, hanno coniato un nuovo termine (dalla Residenza per Anziani a Rapper Sono Antipatici). La coppia vincitrice, la classifica dell’ottava tappa a Luoyang, tra le migliaia di statue del Buddha delle Grotte di Longmen, sono stati. Hanno così potuto tentare di portarsi avanti nella classifica con la prova vantaggio: una insolita partita a Ping-pong vinta all’ultimo punto dai Veloci. Guadagnati due biglietti in prima classe per il Giappone.

La coppia arrivata al primo posto è stata quella dei Veloci: anche loro andranno nel paese del Sol Levante!

'Ci credete che andate in Giappone? ' 'No, ma siamo contenti! '. Quelle invece: 'Vi dispiacerebbe andare a casa?

' I Rapper: 'Neanche a chiederlo. Dopo tanti sacrifici e a un passo dalla finale, sarebbe troppo uno sbatti'. La motivazione: 'Siete più forti di noi'. Dispiace ma almeno mangeremo un piatto di pasta.

Un viaggio che ci ha cambiato come persone, ne faremo un tesoro incredibile. In esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, le coppie dovranno confrontarsi con il cibo locale, in particolare piatti a base di merluzzo e poi conoscere un uso alternativo delle banane. Jo Squillo sono state talmente agguerrite da convincere un automobilista ad aumentare la velocità anche ai semafori rossi. Tutto pur di superare la concorrenza.

Entrate in una scuola di ballo per guardare la lezione di piccole allieve, hanno guadagnato un posto letto grazie alla generosità di una piccola ballerina. Tanto da guadagnarsi un’ottima accoglienza. Nella loro ultima notte, perché sono stati gli unici a non aver trovato un posto più comodo per passare la notte. E l’ospitalità di un locale che ha preparato per loro un raro tipo di tè.

Peccato che il potere della fede non sia riuscito a salvarli dall’eliminazione. Dietro all’innato senso di competizione, 'tu mi porti sempre nel posto più romantico al mondo, eh'. Questo è amore (e anche ironia). Pechino Express 2026, la popolare arte marziale che si ispira alla filosofia buddista per unire forza fisica e mentale.

I maestri hanno insegnato alle coppie anche a spaccare con le mani 6 tavolette di legno. Ha regalato a tutte le coppie grandi emozioni con una videochiamata dei loro cari. Fiona si è commossa fino alle lacrime di fronte ai volti sorridenti delle sue figlie. Le DJ hanno sorriso con la gemella di Jo e Marta, sorella di Michelle.

La mamma è sempre la mamma anche per le Albiceleste, le cui parole sono state per loro un abbraccio per l’anima. E del figlio Nicolò, Tony 2 Milli quello dei genitori e fratelli. I DJ, i Veloci e i Raccomandati. Per guadagnarsi il Giappone, hanno dovuto giocare a Ping-pong su un gigantesco tavolo.

Trovare la statua di terracotta con le fattezze di Costantino (alias il TerraCosta)





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pechino Express Reality Show Sky Uno Giappone Cina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roma ospiterà la tappa conclusiva del Giro d'Italia 2026: "È la vittoria della nostra città"La Capitale ospiterà per l'ottava volta nella sua storia, la quarta consecutiva, l'arrivo della Corsa Rosa. Soddisfazione da parte dell'amministrazione per il...

Read more »

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani dopo Pechino Express: «Il nostro psicodramma ci ha fatto bene»Di Gabriele Crispo C’è un momento, dopo ogni esperienza intensa, in cui tutto...

Read more »

Pechino Express cerca i visti per il Giappone: le anticipazioni della puntata, chi verrà eliminato?Il viaggio non è più soltanto una questione di zaini pesanti e autostop...

Read more »

Anticipazioni Pechino Express - L’Estremo Oriente: verso il GiapponeScopriamo cosa accadrà nell'ottava puntata di Pechino Express, con le coppie che si immergono nella cultura cinese per conquistare l'accesso al Giappone e affrontare l'Esercito di Terracotta. La busta nera deciderà il destino di due coppie al Tappeto Rosso.

Read more »

Ilary Blasi fa piangere Chanel Totti: «Senza di te non si sta male a casa». Il messaggio per la figlia a Pechino ExpressL’ottava tappa di Pechino Express si trasforma in un concentrato di emozioni con...

Read more »

Pechino Express: Tappa cruciale tra Cina e GiapponeL'ottava tappa di Pechino Express, da Dengfeng a Xi'an, è stata una prova di resistenza fisica ed emotiva. Con l'avvicinarsi del salto in Giappone, le dinamiche tra i concorrenti si fanno più intense, con alleanze che vacillano e rivelazioni personali. Chanel Totti e Filippo Laurino si confermano una coppia competitiva, conquistando il pass per il Giappone.

Read more »