Pechino Express: Coppie Miste e Prove di Calligrafia nella Sesta Tappa

Nella sesta puntata di Pechino Express, i viaggiatori vengono divisi in coppie miste. Devono affrontare prove di scrittura cinese, recuperare inchiostro da una Giulia nascosta e superare un esame di calligrafia. Le DJ, vincitrici della puntata precedente, penalizzano due coppie con una partenza ritardata. Fiona e Patrick vincono la tappa e si qualificano per la prova vantaggio insieme agli Spassusi.

Alla sesta puntata di questo avvincente reality show , i concorrenti si trovano di fronte a una svolta inattesa: dovranno separarsi e formare coppie miste per affrontare una parte del loro percorso. Costantino, il carismatico conduttore, ha svelato le nuove combinazioni, assegnando a ciascuna coppia il nome di un animale: Michelle e Biagio saranno i Draghi, Fiona e Jo le Tigri, Candelaria e Tony i Cigni, Francesco e Chanel i Tacchini, Patrick e Camila le Giraffe, e infine, Dani e Filippo i Lupi.

La gara ha preso il via con un percorso di 355 chilometri, partendo da Huizhou e toccando Meren Quifeng, location del prezioso libro rosso. La firma su quest'ultimo, simbolo di ricongiungimento, sarà possibile solo quando le coppie originali si saranno riformate. Le prime tre coppie a ricomporsi avranno l'opportunità di partecipare a una prova vantaggio che potrebbe garantirgli un posto nella classifica finale. L'epilogo di questa tappa è a Nanjing, dove i concorrenti dovranno raggiungere il traguardo finale saltando su un tappeto rosso. La prima missione da coppie miste mette alla prova le abilità dei viaggiatori nella scrittura cinese. Muniti di un kit di calligrafia incompleto, dovranno prima trovare Giulia, nascosta in città, per recuperare l'inchiostro mancante. Costantino ha dato un indizio: la ricerca dovrà concentrarsi nei pressi di un pozzo d'acqua. Una volta ottenuto tutto il necessario, le coppie dovranno scrivere il nome dell'animale a loro assegnato, recarsi da Costantino e superare un esame con un maestro di calligrafia. Solo dopo aver dimostrato la loro competenza potranno ripartire. Prima di questo scoglio, però, Costantino ha consegnato la temuta busta nera alle DJ, vincitrici della puntata precedente. Michelle e Jo, in qualità di prime classificate, hanno avuto il potere di scegliere due coppie miste da penalizzare. La loro decisione ha comportato una partenza con dieci minuti di ritardo per i Lupi (Dani e Filippo) e per i Cigni (Tony e Candelaria), aggiungendo un ulteriore elemento di difficoltà e strategia alla gara. La ricerca di Giulia si rivela più complessa del previsto, poiché l'inviata continua a spostarsi tra i vicoli della città. Fiona e Jo, nonostante le difficoltà, iniziano a creare un'intesa, con Jo che ottiene l'aiuto di un locale e lo trascina con sé. Anche le Giraffe (Camila e Patrick) e i Draghi (Michelle e Biagio) sfruttano il loro lavoro per avanzare. Tuttavia, giunti a destinazione, le coppie si accorgono di aver raggiunto un pozzo sbagliato, poiché la città è disseminata di numerosi corsi d'acqua, rendendo la ricerca del pozzo corretto una vera impresa. Nel frattempo, i Lupi e i Cigni partono con il loro svantaggio, dovendo orientarsi in un labirinto di vicoli. Candelaria e Tony, con prontezza, riescono a individuare Giulia e ad ottenere l'inchiostro per primi. Subito dopo, chiedono aiuto a un locale per la corretta trascrizione del nome della loro coppia. Tony offre supporto anche a Dani e Filippo, indicando loro la strada per raggiungere Giulia, permettendo anche ai Lupi di recuperare l'inchiostro. Chanel e Francesco perdono tempo prezioso chiedendo indicazioni alla polizia. I Cigni e i Lupi sono tra le prime coppie a trovare alloggio per la notte. Jo cerca un passaggio per il giorno seguente, mentre Tony e Candelaria si godono la serata con dei brindisi. Dani e Filippo trascorrono il tempo giocando a basket con alcuni bambini del posto. Il mattino seguente, Costantino li attende in un mercato di Jingyangzhen per una nuova prova: un questionario volto a conoscersi meglio. Le Giraffe e le Tigri subiscono un piccolo contrattempo a causa di un errore, ma le altre coppie superano la prova senza intoppi. Successivamente, i concorrenti devono affrontare una prova culinaria piuttosto particolare: pulire, disossare e strappare le unghie da zampe di gallina, per poi consumarle. Superata questa fase, i viaggiatori ricevono una busta rossa con le indicazioni per la destinazione successiva, puntando al libro rosso. Le Giraffe, Patrick e Camila, sono la prima coppia a raggiungere Costantino, qualificandosi per la prova vantaggio, ma devono attendere il ricongiungimento delle loro coppie originali per poter apporre la firma sul libro rosso. Fiona e Patrick, grazie a questa prodezza, diventano la prima coppia a riunirsi e a conquistare un posto nella prova vantaggio. Gli Spassusi si qualificano come terza e ultima coppia per la prova vantaggio. Con l'arrivo di Candelaria e Tony, tutte le coppie hanno finalmente potuto firmare il libro rosso, completando il loro ricongiungimento e proseguendo il viaggio verso l'obiettivo finale





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Pechino Express Reality Show Coppie Miste Prove Calligrafia

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