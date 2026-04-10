Pechino Express: Il Viaggio Trasformativo di Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Un'intima intervista a Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani che riflette sull'impatto di Pechino Express sul loro rapporto madre-figlia. Il reality ha svelato fragilità, innescato cambiamenti e permesso una nuova comprensione reciproca. Scopriamo come l'esperienza ha segnato una svolta nella loro vita.

Avete detto che Pechino Express è stata una grande palestra, ma che solo una volta a casa avreste scoperto se ha portato dei frutti: li ha portati? Gaia De Laurentiis : Assolutissimamente sì e sta continuando a portarli perché Pechino Express non è una roba che va via così velocemente. Valutavo anche il fatto che abbiamo avuto una possibilità che nessun altro ha, e cioè di rivederci: quella è stata una palestra ancora più grande.

Agnese Catalani: Soprattutto nell'ultima puntata ho provato anche un po' di tenerezza nel rivederci: penso che Pechino Express sia servito veramente tanto, non solo nel rapporto con mamma ma proprio a me stessa. Mi ha fatto maturare su tantissimi punti di vista. Agnese, nell'ultima puntata ha detto che Pechino Express serviva per arrivare al traguardo della serenità: l'avete raggiunta nel vostro rapporto? Agnese Catalani: Penso di sì, anche se non subito. Appena tornate da Pechino abbiamo deciso di non forzare nessun ricongiungimento: ognuna di noi doveva prendersi i suoi spazi e farsi un esame di coscienza. Questo ci ha permesso di riunirci guardando il nostro rapporto sotto un'ottica diversa, completamente nuova. Gaia, avevate un rapporto insoluto ancora prima di partire per Pechino Express, non crede? Gaia De Laurentiis: I rapporti sono in continua evoluzione: non potrai mai metterci un punto fermo o uno stop, bisogna sempre stare in allerta e continuare a lavorarci. Io sono partita entusiasta e piena di energie e sono tornata con la coda tra le gambe, anche un po' umiliata, con la testa e le orecchie basse. Agnese, invece, è partita timida e impaurita ed è tornata una leonessa: è proprio cresciuta, affronta le cose in un modo che era inimmaginabile prima di Pechino. Io sono tornata fragile, con le ossa rotte. Perché con le ossa rotte? Gaia De Laurentiis: Ho avuto un momento in cui sono stata male perché non mi ritrovavo più. Non ritrovavo più la mia allegria, il mio ottimismo, la positività. Poi sono uscita finalmente dal tunnel, anche se ci è voluto un po'. Rivedermi mi faceva ancora male, anche se con il passare del tempo ho capito da dove derivava la rabbia di Agnese: non dal fatto che una figlia ce l'avesse con la mamma, ma perché io Agnese l'ho presa in contropiede. Agnese Catalani: Penso che mamma si stia riferendo al fatto che sono partita con un'idea molto diversa di lei. Vengo da due genitori separati, e sono sempre stata convinta che tra i due fosse lei quella forte. Ho sempre avuto bisogno di proteggere papà e mai mamma perché sono sempre stata certa che lei ce la potesse fare da sola. Quando a Pechino l'ho vista in difficoltà, addirittura piangere, non sapevo più che pensare: mi sono trovata in una situazione che non sapevo gestire. Gaia De Laurentiis: Lì per lì pensavo che ce l’avesse con me perché mi stava vomitando addosso tutta la sua sofferenza: lei ama moltissimo i suoi fratelli e sorelle, però non fa sconti. Quando deve arrabbiarsi, le cose le dice. Anche a Pechino Express. Agnese, ridirebbe che Gaia non ci è mai stata come madre? Agnese Catalani: No, per molti motivi. Il primo perché, come dicevamo prima, sono tornata a Roma con una consapevolezza totalmente diversa di quella che sono io e di quella che è mamma. Posso immaginare che destreggiarsi fra quattro figli sia stato complicato, per lei. Non ho passato tanto tempo con mamma quando ero piccola e, forse ,è stata anche colpa mia ma non perché non le volessi bene ma perché vivere con papà all'epoca era più semplice. Avevo forse bisogno di una persona che mi desse attenzioni continue, 24 ore su 24. Gaia De Laurentiis: Quando Agnese si arrabbia ha voglia di sangue. Scherzi a parte, io come madre c'ero. Può darsi che emotivamente non le sia stata vicina quanto aveva bisogno in quel momento, quello sì. Aver buttato tutto fuori secondo voi ha aiutato il vostro rapporto? Gaia De Laurentiis: Tante cose ci hanno aiutato di Pechino, soprattutto quelle meno evidenti che stiamo scoprendo giorno per giorno. Agnese Catalani: Col senno di poi non farei mai più delle sparate del genere. però ci ha aiutato tutto. Incluso rivederci. Gaia De Laurentiis: Se tutti potessimo filmarci a casa quando litighiamo sarebbe interessantissimo: io, per esempio, ho visto una Gaia molto diversa da come penso di essere, ho un'idea di me morbida e accogliente che non corrisponde a quella che si è vista nel programma. Tanti amici mi hanno detto che si capiva che volevo fare del bene ad Agnese ma che dovevo ogni tanto non starle addosso e farla sfogare. Io lì, invece, avevo l'impressione di essere estremamente costruttiva. Rivedersi è stato un privilegio. Gaia, all'inizio del percorso ha detto: Non riusciamo a stare bene neanche nelle cose belle. Anche questo è cambiato? Gaia De Laurentiis: Quando ho detto quella frase ero in un cortocircuito totale. Non bisogna dimenticarsi che a Pechino Express non c'è mai un momento in cui te ne stai per conto tuo e rifletti su quello che è accaduto: non c'è spazio, non c'è tempo. La partecipazione a Pechino Express, l'adventure game che ha messo a dura prova il rapporto madre-figlia, ha innescato una profonda riflessione e un percorso di crescita per Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Il confronto con le proprie fragilità e la possibilità di rivedersi, hanno segnato un punto di svolta. Gaia sottolinea come l'esperienza abbia portato frutti duraturi, trasformando il loro legame. Il programma, per entrambe, è stato un vero e proprio banco di prova, dove hanno potuto mettere a nudo le proprie insicurezze e confrontarsi con le proprie emozioni. Il ritorno a casa ha rappresentato l'inizio di un nuovo capitolo, caratterizzato da un'analisi più profonda del loro rapporto. Agnese ammette che Pechino Express ha contribuito in modo significativo alla sua maturazione, non solo nel rapporto con la madre, ma anche con se stessa. L'esperienza le ha permesso di superare paure e insicurezze, trasformandola in una persona più forte e consapevole. Gaia, inizialmente provata e vulnerabile, rivela di aver attraversato un periodo difficile, durante il quale ha perso il contatto con la sua positività e allegria. Il percorso intrapreso, però, le ha permesso di riscoprirsi e di comprendere meglio le dinamiche del rapporto con la figlia. Agnese rivela il cambiamento avvenuto in seguito a Pechino, durante la quale era timida e insicura, ma ne è uscita più forte e capace di affrontare le difficoltà. Entrambe hanno dovuto affrontare le proprie fragilità, imparando a guardarsi con occhi nuovi e a comprendere le reciproche emozioni. Le parole di Gaia e Agnese, dense di emozioni e riflessioni, testimoniano come Pechino Express sia stato molto più di un semplice gioco, ma un'occasione unica per affrontare le proprie ombre e costruire un legame più solido e profondo





VanityFairIt / 🏆 14. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pechino Express Gaia De Laurentiis Agnese Catalani Rapporto Madre-Figlia Reality Show

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pechino Express: La Cina chiama, nuove sfide e colpi di scena per i viaggiatoriL'avventura di Pechino Express si sposta in Cina, con nuove prove, paesaggi mozzafiato e la competizione che si fa sempre più accesa. Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi guidano le coppie in un viaggio indimenticabile attraverso la modernità e la tradizione cinese.

Read more »

Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in CinaSette le coppie ancora in gara

Read more »

Pechino Express in Cina: Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi ripartono all'avventuraCostantino della Gherardesca e Giulia Salemi conducono le coppie in un affascinante percorso in Cina. Tra metropoli e villaggi antichi, i viaggiatori affronteranno sfide estreme con un budget limitato, alla scoperta della cultura cinese e delle sue tradizioni millenarie. Appuntamento su Sky Uno e NOW.

Read more »

Pechino Express 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia SalemiLa prima tappa cinese del programma Sky Original si divide tra scoramento, una punta di leggerezza e qualche risentimento

Read more »

Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTOLeggi su Sky TG24 l'articolo Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTO

Read more »

Le DJ battono tutti: le pagelle della quinta puntata di “Pechino Express 2026”Come dice il detto, se la Cina non va dalle 7 coppie di Pechino Express 2026, saranno i concorrenti ad andare da lei.

Read more »