Pechino Express – L’Estremo Oriente: record di ascolti e emozioni nella tappa in Cina

L’episodio di ieri di Pechino Express – L’Estremo Oriente ha registrato un successo senza precedenti, con 510mila spettatori e il 2,1% di share. Le coppie hanno viaggiato in Cina, ricevendo commoventi videomessaggi dalle loro famiglie e affrontando sfide emozionanti. La prossima tappa porterà i concorrenti in Giappone, dove li aspetteranno nuove avventure e colpi di scena.

L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia , trasmesso su Sky Uno/+ e on demand, ha registrato un notevole successo, raggiungendo una Total Audience di 510mila spettatori e il 2,1% di share, con un impressionante 65% di permanenza.

Questi risultati rappresentano un aumento del +4% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione, confermando l’appeal crescente del programma. I protagonisti dell’episodio, i Veloci Fiona May e Patrick Stevens, hanno continuato a conquistare il pubblico con le loro avventure, mentre i viaggiatori hanno ricevuto commoventi videomessaggi da parenti e amici in Italia.

Tra i messaggi più emozionanti, spiccano quelli di Ilary Blasi e Graziella Lopedota, le madri di Chanel e Filippo; delle figlie di Fiona May, Larissa e Anastasia; e delle famiglie al gran completo di Dani e Tony. La tappa in Cina ha visto le coppie viaggiare da Dengfeng al Libro Rosso a Luoyang, dove Veloci, DJ e Raccomandati hanno partecipato a una prova vantaggio sul ping pong, vinta dai Veloci che hanno così guadagnato una posizione nella classifica finale.

La tappa si è conclusa a Xi’an, dove i Raccomandati hanno ottenuto l’accesso diretto in Giappone, mentre i Veloci, primi a raggiungere il traguardo, hanno scelto di eliminare gli Albiceleste, lasciando fuori dai giochi i Rapper. Con la prossima tappa, la carovana di Pechino Express – L’Estremo Oriente arriverà in Giappone, dove ad accogliere le quattro coppie di viaggiatori ci sarà il terzo inviato di quest’anno.

L’episodio precedente, il settimo della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 490mila spettatori, confermando la tendenza positiva del programma. La produzione ha sottolineato l’importanza dei momenti emotivi e delle sfide fisiche che caratterizzano il viaggio, rendendo ogni tappa un’esperienza unica per i concorrenti e per il pubblico a casa.

La prossima puntata promette ulteriori colpi di scena e nuove sfide, con le coppie che dovranno affrontare le insidie del Giappone, un paese ricco di cultura e tradizioni ma anche di ostacoli inaspettati. I fan del programma sono già in fibrillazione per scoprire come si evolveranno le dinamiche tra le coppie e quali saranno le prossime eliminazioni.

Intanto, i Veloci continuano a essere i favoriti del pubblico, grazie alla loro chimica e alla loro determinazione, mentre le altre coppie cercano di recuperare terreno per non rimanere indietro nella corsa alla vittoria finale





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