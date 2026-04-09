Pechino Express: La Cina chiama, nuove sfide e colpi di scena per i viaggiatori

L'avventura di Pechino Express si sposta in Cina, con nuove prove, paesaggi mozzafiato e la competizione che si fa sempre più accesa. Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi guidano le coppie in un viaggio indimenticabile attraverso la modernità e la tradizione cinese.

Addio Indonesia, il viaggio di Pechino Express prosegue verso nuove sfide. L'Estremo Oriente si trasforma, aprendo le porte alla Cina : l'episodio di giovedì 9 aprile 2026, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , segna un momento cruciale, un passaggio sia geografico che simbolico.

I concorrenti si immergono in un universo dove la modernità avanza a ritmo frenetico, proiettando il Paese verso il futuro, mentre la tradizione, intrisa di storia e cultura millenaria, rimane un punto fermo, un'ancora solida nel presente. Costantino della Gherardesca, ormai volto iconico del programma, farà gli onori di casa, affiancato da Giulia Salemi, che torna con un ruolo rinnovato, pronta a guidare e a sostenere i viaggiatori in questa nuova, entusiasmante avventura. Da Shanghai a Yuliang, la quinta tappa si snoda attraverso un percorso di 519 chilometri, un vero e proprio viaggio nell'anima della Cina. Si parte da Shanghai, una metropoli tentacolare, simbolo della modernità e dello sviluppo economico, un centro pulsante di vita e innovazione. I concorrenti saranno subito messi alla prova, guidati dal loro senso di orientamento in un ambiente così diverso dal solito. Successivamente, la gara si sposterà verso Hangzhou, dove le colline del tè Longjing offrono una pausa apparentemente rilassante, ma in realtà nascondono una prova fondamentale: la firma del Libro Rosso, un atto cruciale per proseguire nella competizione. La tappa culminerà a Yuliang, un borgo antico, incastonato nel tempo, dove le tradizioni e i miti si fondono, conservando il segreto della longevità. Sette coppie, ancora in lizza per la vittoria, si preparano ad affrontare le difficoltà del percorso cinese. Gli “Spassusi”, con l'inconfondibile comicità di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni; “I Raccomandati”, guidati da Chanel Totti e Filippo Laurino; “Le Dj”, con l'energia di Jo Squillo e Michelle Masullo; “I Veloci”, con la grinta di Fiona May e Patrick Stevens; “I Rapper”, con Dani Faiv e Tony 2Milli; “Le Biondine”, con Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, e infine “Le Albiceleste”, con Candelaria Solórzano e Camila Solórzano. Queste coppie si sfideranno, mettendo alla prova le proprie capacità di resistenza e adattamento, in un ambiente totalmente differente rispetto alle tappe precedenti, con regole sempre uguali ma con insidie nuove.\La fatica si fa sentire e la strategia diventa ancora più importante in Cina. Le regole rimangono invariate, un euro al giorno a persona, zaini ridotti all'essenziale e la necessità di adattarsi a una lingua, a degli usi e a dei ritmi completamente differenti da quelli a cui sono abituati. I concorrenti dovranno superare le difficoltà, affinando l'ingegno per sfruttare al meglio le risorse disponibili e cercando di superare gli avversari. A Shanghai, l'abilità di orientamento sarà fondamentale per affrontare le prime sfide, mentre a Hangzhou la velocità sarà premiata: chi per primo riuscirà a firmare il Libro Rosso conquisterà l'immunità e un vantaggio decisivo nella corsa. La competizione sarà serrata, con i concorrenti che daranno il massimo per raggiungere il traguardo e non essere eliminati. Il percorso verso Yuliang si trasformerà in una vera e propria sfida di resistenza, fisica e mentale, mettendo a dura prova le capacità dei partecipanti. Sarà in questo tratto che le coppie dovranno dimostrare di saper affrontare le difficoltà e di avere la forza di volontà necessaria per superare i propri limiti. La Cina è un paese dalle mille sfaccettature, con contrasti sorprendenti e paesaggi mozzafiato, dove la natura e la tecnologia convivono, regalando un'esperienza indimenticabile.\Come da tradizione, il destino dei concorrenti rimane in bilico fino all'ultimo istante. La busta nera, silenziosa arbitro del gioco, deciderà se la prima tappa cinese sarà eliminatoria, aggiungendo ulteriore suspense e tensione. Questo momento segna un punto di svolta nella percezione della gara, trasformando l'avventura in una competizione spietata, dove ogni errore può costare caro. In questo viaggio attraverso la Cina, tra metropoli vertiginose e villaggi senza tempo, Pechino Express entra nel vivo. Ogni passo, ogni scelta, ogni errore può compromettere il sogno dei concorrenti di raggiungere la meta finale. La pressione aumenta, le alleanze si consolidano e i rapporti tra le coppie vengono messi alla prova. La Cina, con la sua cultura millenaria e i suoi paesaggi straordinari, farà da sfondo a un'avventura indimenticabile, ricca di emozioni, colpi di scena e sfide continue. I concorrenti dovranno dimostrare di essere capaci di adattarsi, di collaborare e di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Pechino Express in Cina promette spettacolo, adrenalina e la scoperta di un Paese affascinante e misterioso, un viaggio che cambierà la vita di tutti i protagonisti





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