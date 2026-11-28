La Cina riafferma che la riunificazione è inevitabile dopo il successo del DPP nelle elezioni locali di Taiwan, nonostante la perdita di Taipei e il rifiuto di Pechino di dialogare.

Il governo cinese ha dichiarato domenica che il processo di "riunificazione" non può essere arresto, rispondendo ai risultati delle elezioni locali a Taiwan. Queste consultazioni hanno visto il Partito Democratico Progressista ( DPP) raddoppiare il numero di città e contee sotto il suo controllo, sebbene abbia perso la gara per il municipio di Taipei. L'Ufficio per gli Affari di Taiwan ha emesso un comunicato ufficiale per sottolineare questa posizione inamovibile.

La posizione ufficiale di Pechino sulla riunificazione

Secondo quanto riportato dall'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, l'opinione pubblica dominante a Taiwan desidera pace, sviluppo, scambi e cooperazione. L'entità governativa ha specificato che, indipendentemente dalle variazioni della situazione politica interna dell'isola, non è possibile alterare la direzione e la tendenza dello sviluppo futuro degli scambi attraverso lo Stretto di Taiwan. La dichiarazione ribadisce con forza l'idea che la riunione non può essere fermata dalla volontà elettorale locale.

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La Cina considera la Taiwan democraticamente governata come parte integrante del proprio territorio nazionale. Pechino non ha mai rinunciato all'opzione dell'uso della forza per riportare l'isola sotto il suo controllo amministrativo. Questa è una posizione storica che continua a definire le relazioni trans-strettuali e le dinamiche geopolitiche regionali, creando una tensione strutturale con il governo di Taipei.

Il risultato elettorale del DPP e la perdita di Taipei

Le elezioni locali si sono svolte il 28 novembre 2026, con un'affluenza significativa agli scrutini. Il Partito Democratico Progressista (DPP) ha ottenuto un aumento significativo del potere locale, raddoppiando il numero di città e contee sotto la sua amministrazione diretta. Questo successo consolida la sua base di potere territoriale, nonostante le perdite in alcune aree chiave come la capitale. La perdita della gara per la carica di sindaco di Taipei rappresenta un segnale complesso per la formazione al potere, evidenziando divisioni nell'elettorato.

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Nonostante il successo generale del DPP nella contea, la perdita di Taipei ha evidenziato le sfide politiche interne. I risultati hanno dimostrato che, mentre il partito mantiene una forte presenza regionale, non ha un dominio assoluto su tutti i centri urbani principali. Questo equilibrio del potere locale è fondamentale per comprendere la futura strategia politica del DPP nella gestione del rapporto con Pechino e con le proprie coalizioni interne.

Il rifiuto di Pechino di dialogare con Lai Ching-te

La Cina si rifiuta categoricamente di intrattenere qualsiasi forma di dialogo con il presidente di Taiwan, Lai Ching-te. Pechino definisce Lai un "separatista", una qualificazione che esclude ogni possibilità di trattative ufficiali tra le due sponde dello Stretto. Questa posizione rende il dialogo politico ufficiale attualmente impossibile, costringendo le relazioni a canali meno formali o a tensioni verbali attraverso comunicati stampa e dichiarazioni pubbliche.

Lai, che ricopre anche la carica di presidente del DPP, sostiene fermamente che solo il popolo di Taiwan possa decidere il proprio futuro politico e sociale. Questa affermazione è in diretto contrasto con la visione di Pechino, che vede la sovranità di Taiwan come non negoziabile. La discrepanza fondamentale tra le due posizioni continua a guidare la narrativa pubblica e le politiche estere di entrambe le parti, mantenendo alta la tensione regionale.

Impegni futuri e repressione delle forze separatiste

Il governo cinese ha annunciato che continuerà a reprimere con fermezza le forze separatiste indipendentiste di Taiwan. Questa dichiarazione include un impegno a opporsi a qualsiasi forma di interferenza esterna negli affari interni cinesi e taiwanesi. L'Ufficio ha sottolineato che queste misure sono necessarie per proteggere l'integrità territoriale e la stabilità regionale, minacciando implicitamente conseguenze per qualsiasi atto percepito come una sfida alla linea di Pechino.

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Il comunicato finale ha reiterato che la tendenza storica verso la riunificazione è inevitabile e che ogni tentativo di ostacolarla è destinato a fallire. Questa posizione lascia poco spazio alla diplomazia convenzionale nel breve termine, concentrandosi invece sulla consolidazione del controllo politico interno e sulla preparazione a eventuali sviluppi futuri che potrebbero richiedere misure più drastiche da parte di Pechino.