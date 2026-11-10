Pedagogia di genere: Irene Biemmi smonta stereotipi rosa e azzurro

Irene Biemmi spiega che i colori di genere sono tradizioni inventate post-belliche. L'esperta analizza come gli adulti condizionano l'identità dei bambini.

La distinzione cromatica tra rosa per le femmine e azzurro per i maschi non è un dato biologico innato, ma una convenzione sociale recente costruita attraverso decenni di socializzazione. La pedagogista Irene Biemmi, professoressa associata di Pedagogia generale e sociale all'Università di Firenze, evidenzia come questi binari siano invenzioni culturali imposte dai contesti familiari e mediatici fin dalla nascita.

Origini storiche dei marcatori cromatici

I primi segnali di questa categorizzazione rigida si osservano già prima del parto, attraverso la scelta di tutine, corredini e fiocchi di benvenuto. Secondo quanto sostenuto da Irene Biemmi nel suo testo Maschiacci e femminucce, edito da Rizzoli in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin, il rosa e l'azzurro appaiono innocui ma funzionano come marcatori cromatici di genere. Questi simboli indicano implicitamente quali comportamenti sono considerati appropriati per ciascun sesso, guidando le aspettative degli adulti verso i neonati.

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La rigidità di questa divisione cromatica ha radici storiche precise, consolidandosi solo nel secondo dopoguerra. È in questo periodo che il mercato dei giocattoli e l'affermazione del mito di Barbie hanno imposto una separazione netta nei codici visivi. Prima di quell'epoca storica, non esisteva una regola ferrea che legasse il colore rosa esclusivamente alle bambine o l'azzurro ai maschietti, rendendo queste associazioni delle vere e proprie tradizioni inventate piuttosto che costumi antichi.

Ruolo degli adulti nella costruzione degli stereotipi

Gli stereotipi non sono connaturati negli esseri umani, né nei bambini, né nelle bambine, ma vengono appresi direttamente dagli adulti circostanti. All'interno della famiglia, spesso con le migliori intenzioni, si pongono le basi di questa costruzione sociale attraverso gesti quotidiani inconsapevoli. La selezione dei primi giochi e, soprattutto, il linguaggio utilizzato comunicano messaggi precoci sulle attese di comportamento.

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Alle bambine viene insegnato precocemente il valore dell'estetica e della cura tramite complimenti sulla bellezza e la compostezza. Per i bambini, invece, i lodativi si concentrano sull'azione, la forza fisica e lo status di campione. Questa differenziazione linguistica crea due percorsi identitari distinti, dove l'apparenza diventa prioritaria per le femmine mentre il risultato pratico conta per i maschi.

Anche la gestione delle emozioni subisce una traduzione condizionata dal sesso del bambino. Se un bambino piange, gli si chiede di fare il forte e nascondere la vulnerabilità; se a farlo è una bambina, la sua fragilità viene accolta e validata. Al contrario, la vivacità o l'esuberanza fisica vengono scusate nel maschio come naturali, mentre vengono sanzionate nella femmina come inappropriate. Questa asimmetria educativa genera etichette sociali che giudicano severamente chi devia dal copione previsto.

Conseguenze sociali e impatto scolastico

La società utilizza etichette dispregiative o simpatiche per marcare i confini di genere quando i bambini mostrano comportamenti non conformi. Una bambina che gioca in modo dinamico o sceglie giochi tradizionalmente maschili viene definita "maschiaccio", un termine che rivela come l'avvicinamento al mondo maschile sia visto quasi come un'ascesa sociale. Viceversa, un bambino che mostra vulnerabilità o si avvicina a codici femminili subisce la sanzione dispregiativa dell'essere una "femminuccia". Questa dinamica rivela quale dei due mondi sia considerato di serie A e quale di serie B.

Il problema dei binari rosa e azzurro diventa sempre più infestante man mano che i bambini crescono, influenzando anche il percorso educativo. Già alla scuola primaria e poi alle medie s'insinua l'idea che i maschi siano naturalmente più portati per lo studio delle materie scientifiche rispetto alle femmine. Questa credenza radica disuguaglianze nell'orientamento scolastico e professionale, limitando le potenzialità individuali basandosi su pregiudizi di genere anziché sulle attitudini reali.

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Irene Biemmi sottolinea che il problema non risiede nel rosa in sé, ma nella sua funzione di marcatore di obblighi di genere. La censura non va mai bene in questa discussione; non bisogna vietare alle bambine bambole e lustrini né censurare i libri per l'infanzia delle principesse. Il rischio è cadere in un eccesso repressivo che ignora il piacere personale. Piuttosto, si dovrebbe riconoscere che un bambino può preferire una felpa blu a una rosa spinto esclusivamente dal proprio gusto individuale, senza dover rispettare un copione prestabilito imposto dalla tradizione.