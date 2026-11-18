Il rapporto Unicef rileva 20 milioni di bambini vittime di abusi online. Presentato alla Camera, il testo propone limiti d'età per i social e nuove tutele contro l'AI.

Il 18 novembre 2026, in occasione della Giornata europea per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, è stato presentato un rapporto allarmante alla Camera dei Deputati. I dati rivelano che 20 milioni di bambini sono vittime di abusi, con un aumento significativo dell'uso dell' intelligenza artificiale nei reati sessuali. L' Associazione Meter ha messo in luce come gli aggressori operino non solo offline, ma soprattutto attraverso chat e giochi online.

Il meccanismo degli abusi digitali e l'AI

Secondo il rapporto Unicef, quasi un bambino su cinque ha sperimentato forme di abuso o sfruttamento sessuale facilitati dalla tecnologia. Oltre 15 milioni di minori sono stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, mentre circa 9 milioni hanno ricevuto sollecitazioni a intrattenere conversazioni a carattere sessuale. Quattro milioni di vittime hanno subito la diffusione non consensuale di immagini sessuali. In oltre la metà dei casi, il responsabile era una persona conosciuta, ma il 38% dei primi contatti è avvenuto online.

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Dati Alarmanti del Report Meter 2025

Il Report Meter del 2025 conferma l'entità del problema con numeri precisi. Sono stati rilevati 1.733.043 video e 785.072 immagini di materiale di abuso sessuale minorile. Inoltre, sono stati individuati 2.037 link pedopornografici e 8.213 casi di deepnude, ovvero immagini di donne e uomini denudati tramite intelligenza artificiale che hanno coinvolto minori. L'Associazione Meter sottolinea che questo impegno permette di onorare la sofferenza dei bambini e sperare in un futuro senza celebrazioni di questo tipo.

Le piattaforme social più colpite dalle segnalazioni

L'Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia ha identificato le piattaforme con il maggior numero di abusi. Telegram è il social con più segnalazioni, contando 332 casi, pari al 54,7% del totale. Seguono TikTok con 120 segnalazioni (19,8%) e Facebook con 76 (12,5%). Anche Instagram conta 59 casi (9,7%), X ne registra 12 (2%) e Snapchat 8 (1,3%). Signal è utilizzato dal 69% dei pedopornografi per diffondere materiali abusivi e contenuti manipolati.

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Criminalità online e responsabilità condivisa

La dimensione tecnologica dell'abuso richiede collaborazione tra istituzioni e piattaforme. Il commercio online di questi contenuti è un business criminale che deve essere interrotto. La Polizia Postale ha notato un abbassamento dell'età degli autori, spesso giovani poco più che ventenni. È fondamentale implementare procedure efficaci di segnalazione e prevenire i reati attraverso la consapevolezza e la tutela dei diritti dei minori.

Proposte di legge e limiti d'età per i social

Il testo di legge presentato prevede il divieto di accesso ai social network fino ai 13 anni. Per i giovani tra 13 e 16 anni, l'accesso è consentito solo se l'account è gestito da un genitore. L'Associazione Meter auspica l'approvazione rapida di questa norma per intervenire tempestivamente. Tuttavia, il presidente dell'Associazione sottolinea che la legislazione è solo una coperta e non basta a risolvere il problema. Serve una responsabilità condivisa per proteggere i bambini dagli orchi digitali.