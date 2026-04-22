Pedro Cano a Roma: un omaggio alla città eterna tra luce, colore e sentimento

La mostra 'Pedro Cano. Siete e Roma' al Casino dei Principi di Villa Torlonia celebra il lungo legame dell'artista con la città, attraverso oltre cento opere che esplorano la sua visione poetica e il suo profondo amore per Roma.

La Real Academia de España, situata al Gianicolo, rappresenta un capitolo fondamentale nella vita e nell'arte di Pedro Cano , nato nel 1944. Fu lì che l'artista stabilì la sua prima residenza romana nel 1969, grazie a una borsa di studio triennale.

Tuttavia, il suo legame con la città eterna si protrasse per oltre cinquant'anni, interrotto solo da un recente trasferimento di quattro anni dettato da esigenze familiari. Attualmente, una mostra intitolata 'Pedro Cano. Siete e Roma', ospitata presso il Casino dei Principi di Villa Torlonia fino al 7 giugno, offre un'approfondita esplorazione della sua arte e della sua visione poetica di Roma.

La mostra, curata da Giorgio Pellegrini con il coordinamento di Raquel Vázquez-Dodero Fontes, presenta una vasta selezione di oltre cento opere recenti di Cano, tra cui acquerelli inediti, dipinti a olio e taccuini. Un elemento centrale dell'esposizione è il tributo alla città di Roma, con circa cinquanta opere dedicate ai suoi monumenti e paesaggi iconici.

Tra questi, spiccano rappresentazioni di Castel Sant’Angelo in diverse tonalità, tra cui un intenso turchese che evoca il riflesso dell'acqua, il Colosseo, il Pantheon – immortalato in un taccuino insieme al biglietto del film 'La grande bellezza' – Porta Maggiore, Ponte Rotto e il Tempietto di Bramante a San Pietro in Montorio, che l'artista ricorda come la sua vista preferita durante gli anni dell'Accademia. Non mancano scorci sulle Terme di Diocleziano dalla sua abitazione in via Cernaia.

Queste non sono semplici vedute, ma vere e proprie 'visioni' della città, illuminate dalla luce e filtrate attraverso il sentimento. La mostra si inserisce in un progetto più ampio promosso dalla Sovrintendenza Capitolina per valorizzare la ricerca e lo sguardo degli artisti del Novecento che hanno stabilito un legame significativo con Roma, culminando in un 'mosaico' di 77 acquerelli che compongono un unico orizzonte poetico.

Pedro Cano stesso afferma che, raccogliendo questi acquerelli di Roma, ha voluto esprimere il modo in cui la città lo ha accolto, sottolineando l'armonia tra i suoi monumenti e i suoi abitanti. Descrive un'atmosfera in cui la gente vive immersa nell'arte e nella bellezza, abitandola e persino percependo i profumi della cucina romana negli edifici storici.

Per Cano, Roma è una città-museo unica al mondo, caratterizzata da un profondo rispetto per l'arte e la storia, dove nulla supera la maestosità della cupola di San Pietro e le antiche mura si estendono per chilometri. Pur concentrandosi sulla città e sui suoi monumenti, le opere di Cano non raffigurano figure umane, poiché l'artista mira a rappresentare l'assoluto e l'astratto, utilizzando il bianco come spazio vuoto e la prospettiva per invitare lo spettatore a oltrepassare i confini dell'immagine.

Il colore, per Cano, è il mezzo per esprimere l'anima di Roma e il sentimento di chi la osserva, descrivendo la città come terracotta con infinite sfumature, costantemente trasformata dalla luce. Parallelamente, il ciclo 'Siete' presenta sette trittici dedicati a temi universali come la migrazione, il lavoro, l'ingiustizia e la solidarietà, accompagnati da disegni preparatori realizzati tra il 2018 e il 2019.

In questo ciclo, l'umanità è al centro della scena, con opere che evocano emozioni e ricordi, come una bicicletta abbandonata, omaggio al neorealismo e al film 'Ladri di biciclette' di Vittorio De Sica. Ogni segno, ogni tratto, racconta una storia, un'esperienza, un'emozione





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pedro Cano Roma Mostra Villa Torlonia Acquerelli Arte Contemporanea Real Academia De España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spionaggio a Roma, dai soldi alle informazioni fino agli appalti: così agiva la “cricca dei neri”Da un lato gli affari, con l’ammanco di almeno sette milioni, sui quali l’Agenzia...

Read more »

Pass disabili per parcheggi gratis e ingresso nella Ztl: via alle domande online. Le nuove regoleÈ partito il conto alla rovescia per i circa 80mila disabili di Roma che hanno diritto...

Read more »

Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città EternaDalle rievocazioni storiche alla musica, gli eventi per celebrare l'Urbe

Read more »

Natale di Roma 2026: eventi, programma completo e celebrazioni per i 2779 anni della cittàRoma festeggia il suo 2779° compleanno con un ricco calendario di eventi tra storia,...

Read more »

Tommaso Paradiso, un romantico al Forum: viaggio nei successi di una carriera pop tutti da cantareA Roma – la sua città, il luogo degli affetti e delle origini –...

Read more »

Cosa sappiamo e cosa no sugli sviluppi della guerra in Medio OrientePer chi pensa di non capire bene cosa stia succedendo: non siete soli

Read more »