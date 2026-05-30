Pedro Sánchez, il Congresso dei deputati spagnoli e la paura dell’estrema destra di Vox

Il Congresso dei deputati spagnoli è a pochi minuti dal museo del Prado, in un centro affollato di turisti che cercano sollievo comprando ventagli. Pedro Sánchez, il presidente del governo, ha avuto un cancro e è stato dieci mesi fuori dal suo ruolo di deputato e vicesegretario del Partito popolare. La paura dell’estrema destra di Vox tiene in piedi Sánchez, ma il Partito popolare ha bisogno di alleanze per governare.

MADRID – Nel caldo torrido di un giorno di fine maggio a Madrid, perfino i leoni di bronzo messi a guardia del Palacio de las Cortes sembrano sul punto di liquefarsi.

Il Congresso dei deputati spagnoli è a pochi minuti dal museo del Prado, in un centro affollato di turisti che cercano sollievo comprando ventagli. È tornato al suo ruolo di deputato e vicesegretario del Partito popolare all’inizio di maggio. Ha avuto un cancro, è stato dieci mesi fuori, al suo ritorno lo ha accolto una standing ovation dei colleghi, a partire dal leader. Sémper è entrato nel Pp da adolescente, nei Paesi Baschi, dove ha vissuto minacciato dal terrorismo.

È uno di coloro che di aver ceduto a una maggioranza che comprende anche EH Bildu, il partito nato dalle ceneri del braccio politico dell’Eta, ed è oggi – pur facendo parte dell’ala più moderata e dialogante dei popolari – uno dei più accaniti oppositori del premier.

"In qualsiasi democrazia europea, o anche nella stessa democrazia spagnola fino a non molto tempo fa, quando un presidente del governo non ha una maggioranza parlamentare, non può approvare leggi, non può nemmeno presentare il bilancio, e per di più circondato da casi di corruzione, la cosa ragionevole, la cosa logica, è che sciolga il Parlamento e convochi le elezioni", ha detto Pedro Sánchez. Lo ha ripetuto ancora ieri, vantando i dati sugli aumenti dei salari e soprattutto di quello minimo.

Sánchez non ha nessuna intenzione di farlo. Lo ha ribadito anche ieri, su Twitter, rispondendo a un furibondo leader dell’estrema destra di Vox che lo ha definito "capo della mafia", e che non esita a dargli del "bugiardo, traditore e corrotto" a ogni intervento.

I toni di Borja Sémper sono diversi, ma quel che dice – nel suo modo pacato – è simile: "Quello che chiediamo al presidente è che capisca che la situazione è impossibile e che deve ridare la parola agli spagnoli". Non crede che Sánchez possa in alcun modo dirsi estraneo alle indagini che hanno riguardato la moglie, il fratello, due dei suoi fedelissimi, e ora il padre nobile: "Se fosse così dimostrerebbe un’incompetenza incredibile, ma in ogni caso non può eludere la sua responsabilità politica.

E l’instabilità che ha contribuito a creare e che gli impedisce di governare". La portavoce dei catalani di Junts al Congresso ha chiesto ieri che il premier spieghi o che si vada a elezioni anticipate. Ma come farebbe il Partito popolare di uno come Sémper, liberale ma moderato, a governare con Vox?

"Il nostro obiettivo politico è governare da soli ed è quello che cercheremo di fare", risponde Sémper - "quello che di certo non possiamo fare è andare avanti ancora un anno in questa situazione". A un isolato di distanza dal Congresso c’è il Circulo de Bellas Artes. Nel suo caffè dagli arredi di legno e i soffitti affrescati, la Pecera,allarga le braccia e ammette: "Viviamo ormai tutti in democrazie che hanno paura di portare le persone al voto".

È uno dei più importanti politologi spagnoli, editorialista del País, è stato – dal 2004 al 2008 – presidente del Cis, il Centro di ricerche sociologici spagnolo. In pratica, un istituto di sondaggi di Stato. Può quindi spiegare meglio di chiunque da dove nasce l’ostilità feroce contro Sánchez da parte di una larga fetta della politica.

"Soprattutto, dalle concessioni fatte ai partiti catalani e baschi per avere la maggioranza e tornare al governo tre anni fa. Un tempo, tanto i socialisti che i popolari erano i custodi dell’unità dello Stato spagnolo. Sánchez ha rotto questo equilibrio, facendosi nemici anche nella sua base. È percepito come qualcuno che è disposto a fare qualsiasi cosa pur di mantenere il potere, ci sono pochissime linee rosse che non ha attraversato.

Visto dall’opposizione, è un premier che usa in modo abnorme i decreti legge, che ha riempito di persone a lui fedeli la Corte Costituzionale, e che quindi forza i meccanismi democratici a suo favore". A tenere in piedi Sánchez, c’è quindi per ora solo la paura dell’estrema destra di Vox.

"In Spagna servono 176 seggi per avere la maggioranza assoluta. I sondaggi migliori danno il Pp a 144 seggi, è quasi certo che avranno bisogno di alleanze", dice Vallespín. Pensano che Sánchez terrà duro almeno fino ad aprile 2027, in modo da andare al voto prima delle amministrative di maggio dell’anno prossimo.

Nel quartiere di Salamanca, dove i ragazzi girano in polo firmate e mocassini di pelle, mentre in calle de Lagasca si fa la fila al negozio Chanel, sperano che il premier abbandoni molto prima





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