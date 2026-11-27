Il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez ha dominato il dibattito televisivo del 28 novembre, distinguendosi per lo stile aggressivo contro il populismo di Vox e la moderazione del PP.

Prima delle elezioni generali spagnole previste per il 29 novembre, la tensione era palpabile fuori dalla sede nazionale del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) in calle Ferraz a Madrid. Una folla di manifestanti ha protestato contro il premier socialista, Pedro Sánchez, definendolo nei cartelli "il presidente più corrotto della storia". All'interno dell'edificio, invece, regnava un silenzio teso, interrotto solo dal rumore degli empanadas consumati dai giornalisti in attesa del dibattito. I giovani socialisti, indossando magliette rosse con la scritta "La forza del popolo", speravano in un risultato migliore rispetto alla precedente settimana elettorale.

Strategia offensiva di Pedro Sánchez nel dibattito

Il premier socialista ha adottato una strategia radicalmente diversa da quella utilizzata nella settimana precedente, dove era apparso troppo moderato e arrendevole di fronte agli attacchi del leader del Partido Popular (PP). Nel confronto televisivo trasmesso dagli studi del Madrid Content City a Tres Cantos, Sánchez ha recuperato il suo stile combattivo caratteristico dei comizi, interrompendo gli avversari e cercando lo scontro diretto. Questa nuova tattica ha permesso di risollevare il morale dei sostenitori, passando dalla difesa dei servizi pubblici e dei diritti sociali alla denuncia delle conseguenze di un eventuale governo di coalizione tra PP e Vox.

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Conflitto su violenza di genere e immigrazione

L'atmosfera è cambiata fin dal primo intervento di Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e candidata della coalizione di sinistra Frente Amplio. Colau ha ricordato le 49 vittime femminili della violenza di genere dall'inizio dell'anno, invitando tutti i candidati a condannare pubblicamente tale violenza. Mentre Sánchez e il leader popolare hanno accettato la sfida, Santiago Abascal, presidente del partito di estrema destra Vox, ha ignorato la richiesta. Abascal ha invece ricondotto il problema della sicurezza delle donne all'immigrazione, una posizione che ha scatenato le ire di Sánchez.

Il premier ha colto l'occasione per chiedere al leader dei Popolari come potesse pensare di governare il Paese insieme a un partito che non condanna la violenza di genere. Nella sala stampa, dominata da giornalisti spagnoli, si è commentato l'incredibile assenza di Abascal su questa temetica cruciale. La tensione è aumentata ulteriormente quando Alfonso Rodríguez Castañón ha detto a Colau "stia zitta" durante una disputa sulle alluvioni di Valencia, scatenando le difese immediate di Sánchez che ha accusato il leader del PP di sessismo.

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Impatto sugli elettori e reazioni del Psoe

La reazione della sede del Psoe a Ferraz è stata immediatamente positiva. I giovani socialisti hanno applaudito le difese di Sánchez e hanno espresso entusiasmo per la sintonia trovata con Ada Colau. Il commento ricorrente tra i militanti era che "il fronte progressista è tornato". Sánchez ha difeso con forza il welfare state e ha attaccato il piano di tagli alla spesa pubblica da 112 miliardi di euro prospettato da Vox, creando un chiaro tandem progressista con la candidata di Frente Amplio contro le proposte della destra.

Santiago Abascal ha continuato a centrare il suo discorso sull'immigrazione, attribuendole la maggior parte dei problemi del Paese, ma offrendo poche soluzioni concrete. Alfonso Rodríguez Castañón, al contrario della settimana precedente, è rimasto spesso ai margini della discussione, mostrando una ritirata strategica. La differenza di approccio tra l'aggressività di Sánchez e la passività degli avversari è stata evidente per tutti gli osservatori, comprese le centinaia di militanti riuniti a Ferraz.

Festa tra i socialisti e prossimi passi

Al termine del dibattito, la sede del Psoe si è trasformata in una festa. Oltre trecento militanti, molti dei quali giovani, hanno accolto Sánchez tra canti e applausi, con la musica del gruppo rock spagnolo Arde Bogotá che suonava la canzone "Suelta a los perros". La tensione iniziale si era dissipata completamente, sostituita da un senso di rivalità. Un'esponente del gabinetto di Sánchez ha commentato che il leader dei Popolari vive nel suo Matrix e che la destra non ha argomenti se non parlare di immigrazione senza offrire soluzioni reali.

Pedro Sánchez ha raggiunto direttamente i militanti senza fermarsi con i giornalisti, dimostrando la sua vicinanza alla base. La vittoria morale di questo confronto televisivo rappresenta l'ultima grande opportunità per convincere gli indecisi e mobilitare l'elettorato progressista che potrebbe astenersi. Con domenica imminente, il premier sembra aver trovato la chiave per riaccendere la passione dei suoi sostenitori, cambiando la percezione di debolezza in una narrazione di resistenza attiva contro le minacce alla democrazia e al welfare spagnolo.