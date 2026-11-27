Il premier spagnolo Pedro Sanchez, nonostante i sondaggi contrari, prevede una vittoria di coalizione per le elezioni anticipate del 29 novembre, sfidando le previsioni dei principali rivali politici.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato di essere fermamente convinto che la sua coalizione di sinistra otterrà la maggioranza necessaria per governare le elezioni generali anticipate, nonostante i dati di opinione pubblici mostrino un netto vantaggio per l'alleanza conservatrice e di estrema destra. L'annuncio è stato rilasciato venerdì, a soli due giorni dallo scrutinio, mentre i partiti politici concludono la fase di campagna elettorale che si esaurirà domenica, il 29 novembre, nella nazione iberica. Il leader del Partito Socialista Obrero Español ha sottolineato che i suoi sostenitori stanno dimostrando un livello di mobilitazione eccezionale, un fattore cruciale per superare le previsioni dei mercati e consolidare il potere progressista nel paese.

Strategia Elettorale e Dati Interni Socialisti

Sanchez ha ribadito che i dati interni del suo partito indicano una crescita del consenso tra l'elettorato di sinistra, elemento indispensabile per contrastare il divario rilevato nelle inchieste esterne. Nonostante il divieto legale vigente che impedisce la pubblicazione di nuovi sondaggi d'opinione durante la settimana santa elettorale, il premier ha insistito sulla forza del movimento che lo sostiene. Ha definito impossibile l'ipotesi di una sconfitta, spiegando che solo una partecipazione massiccia e organizzata può trasformare il voto di protesta o l'astensionismo in una maggioranza stabile. Questa strategia mira a garantire la rielezione di Sanchez, che cerca un altro mandato di otto anni, contando sull'appoggio di alleati politici minori per superare la soglia parlamentare richiesta.

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Critiche Accese nel Dibattito Politica di Destra e Sinistra

La tensione politica ha raggiunto livelli elevati durante un dibattito televisivo cruciale disputato giovedì sera, che vedeva contrapposti quattro leader politici principali. Sanchez ha assunto un tono nettamente più aggressivo rispetto al confronto precedente con Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare spagnolo. Durante l'evento, il premier ha unito le forze con Ada Colau, candidata del Fronte Ampio e potenziale partner di coalizione, per attaccare frontalmente le proposte di Feijóo e di Santiago Abascal, leader del partito Vox. I due leader socialisti hanno definito le politiche dei loro avversari come un regresso storico, accusandoli di voler tornare a un passato che ha lasciato gravi ferite sociali. Questa dinamica ha segnato un cambio di passo nella retorica elettorale, passando dalle obiezioni tecniche alle attacchi ideologici diretti.

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Controversie sul Comportamento dei Leader Politici

Il dibattito è stato inoltre segnato da polemiche specifiche riguardanti la condotta dei leader di opposizione. Ada Colau ha criticato duramente Santiago Abascal per il suo rifiuto di condannare esplicitamente la violenza di genere durante le trasmissioni, un punto che il Fronte Ampio considera fondamentale per la credibilità del suo partito. Parallelamente, Sanchez ha contestato le osservazioni di Feijóo, il quale aveva descritto Colau come silenziosa riguardo alla gestione del governo, e in particolare alla gestione delle gravi inondazioni che hanno colpito il paese nel 2024. La reazione di Feijóo non si è fatta attendere, con il leader del Partito Popolare che ha definito teatrali le mosse dei rivali, ma ha anche ammesso che eventuali commenti personali potevano essere stati mal interpretati. Questa dinamica ha ulteriormente polarizzato l'attenzione dei media e dell'elettorato verso le personalità piuttosto che verso i dettagli programmatici specifici.

Differenze Territoriali e Giorno di Riflessione Elettorale

La campagna elettorale sta per chiudere con una serie di comizi finali che evidenziano le diverse strategie territoriali dei partiti. I Socialisti e il Fronte Ampio hanno scelto Madrid come luogo centrale per i loro eventi conclusivi, puntando a consolidare il voto urbano e progressista. Al contrario, il Partito Popolare ha selezionato Siviglia per il suo raduno finale, mentre Vox si è concentrato su Valencia, cercando di attrarre il consenso in aree specifiche e diverse dai tradizionali centri di potere. I cittadini spagnoli si preparano quindi a osservare il tradizionale giorno di silenzio e riflessione, una misura che blocca tutte le attività di campagna, i raduni e la pubblicità politica per permettere agli elettori di valutare le proprie scelte senza ulteriori stimoli. Questo momento di pausa è essenziale per il processo democratico e precede immediatamente le operazioni di voto di domenica.