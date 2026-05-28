Pedro Sanchez sotto assedio: blitz della Guardia Civil mentre il premier era dal Papa

Mentre Pedro Sanchez incontrava Papa Leone XIV in Vaticano, la Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede del Psoe a Madrid, sequestrando documenti nell'ambito di un'inchiesta su una presunta rete per destabilizzare le indagini che coinvolgono il premier e il suo partito. L'opposizione chiede la fine della legislatura, mentre gli alleati si allontanano.

La tensione politica in Spagna ha raggiunto un punto di non ritorno per il presidente del governo Pedro Sanchez , leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo ( Psoe ), che si trova ad affrontare una bufera giudiziaria senza precedenti.

Mentre Sanchez si trovava in Vaticano per un incontro storico con Papa Leone XIV, primo colloquio dopo l'elezione del pontefice, la Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede centrale del Psoe a Madrid, su ordine del giudice dell'Audiencia Nacional Santiago Pedraz. L'operazione, condotta dall'Unità Centrale Operativa (Uco), ha portato al sequestro di documenti contabili, fatture e dispositivi elettronici nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza l'esistenza di una rete organizzata finalizzata a destabilizzare sistematicamente i procedimenti giudiziari che coinvolgono il partito e il governo.

Un blitz che, per tempistica e modalità, assume un significato politico devastante per Sanchez, già sotto pressione da anni per scandali che hanno coinvolto ex dirigenti socialisti, il suo entourage familiare e persino il suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero. Secondo l'ordinanza del giudice Pedraz, la presunta trama risalirebbe alla primavera del 2024, quando Sanchez annunciò la sua celebre pausa di riflessione dopo l'apertura di un'indagine sulla moglie Begona Gómez.

In quei giorni, nella sede di Ferraz, si sarebbe riunito un gruppo incaricato di screditare magistrati, investigatori della Guardia Civil e pubblici ministeri, finanziando manovre intimidatorie e cercando informazioni riservate per bloccare i dossier più delicati, compresi quelli riguardanti la moglie del premier e suo fratello David Sanchez, processato per abuso d'ufficio e traffico di influenze. Al centro dell'inchiesta figura l'ex numero tre del partito Santos Cerdan, già sospeso dopo lo scandalo Koldo, considerato il coordinatore politico dell'operazione.

Con lui sono indagati l'ex militante socialista Leire Diez, soprannominata la fontanera per il suo ruolo di raccoglitrice di informazioni, l'ex vicepresidente andaluso Gaspar Zarrías, l'imprenditore Javier Pérez Dolset e altri dirigenti vicini a Cerdan. I reati contestati sono pesanti: associazione a delinquere, corruzione, traffico di influenze, rivelazione di segreti, falsa testimonianza, falso documentale e reati contro le istituzioni dello Stato.

Sanchez ha minimizzato l'accaduto definendolo una richiesta di informazioni, non una perquisizione, e ha assicurato massima collaborazione con la giustizia. Tuttavia, il clima politico si sta facendo sempre più incandescente. Il Partito Popolare all'opposizione chiede la fine della legislatura per decomposizione istituzionale, mentre il leader Alberto Núñez Feijóo descrive un Paese in agonia politica. Anche alcuni alleati parlamentari del governo, come i nazionalisti baschi del Pnv e i catalani di Junts, iniziano a prendere le distanze.

Per i soci di Sumar, la sinistra radicale che sostiene l'esecutivo, la linea rossa resta l'eventuale finanziamento illecito del Psoe, finora non emerso dai fascicoli. Ma per Sanchez, ormai, il problema non è solo giudiziario: è soprattutto politico, e la sua capacità di tenere insieme la maggioranza si affievolisce ogni giorno. Nonostante tutto, il premier resiliente esclude elezioni anticipate, ribadendo che la legislatura andrà avanti fino al 2027.

Ma l'assedio si stringe, e il futuro del governo socialista appare più incerto che mai





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pedro Sanchez Guardia Civil Psoe Inchiesta Giudiziaria Crisi Politica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Guardia Civil perquisisce la sede del Psoe a MadridIrruzione all'alba nella sede centrale del partito socialista spagnolo: si indaga su possibile finanziamento illecito.

Read more »

Madrid, agenti della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista: l'ipotesi di un finanziamento illecitoAgenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi - 27 maggio - nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto...

Read more »

Spagna, media: 'Guardia Civil nella sede del Partito Socialista'Gli agenti dell'Unita Operativa Centrale a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito

Read more »

Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal PapaSpagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal Papa. Leggi la notizia su Tg La7.

Read more »