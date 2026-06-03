Peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Paese

Un'area di bassa pressione di origine atlantica si è estesa verso il Mediterraneo portando condizioni di forte instabilità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per la giornata di oggi.

In gran parte del Paese si è verificato un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si è estesa verso il Mediterraneo portando condizioni di forte instabilità.

Dopo la giornata di martedì segnata da rovesci e temporali al Nord, il peggioramento è proseguito nella notte e si estende anche al Centro-Sud nel corso di mercoledì 3 giugno. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno.

Sul fronte delle allerte, si segnalano colori arancione sulla Liguria di Levante e gialli su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, nonché sull'intero territorio di Veneto, Province Autonome di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia. I fenomeni previsti includono rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate locali e intensa attività elettrica. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare solo nella prossima settimana, quando si prevede un clima estivo.

In questo contesto, è importante notare che la temperatura è stata particolarmente alta nel weekend, con le città più calde che hanno raggiunto valori record. Questo ribaltone del tempo dovrebbe essere solo temporaneo, poiché si prevede un ritorno al clima estivo nella prossima settimana





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