Peggy Guggenheim: A Life in Art

Peggy Guggenheim, a collector and gallerist, played a significant role in the development of Abstract Expressionism in the United States. She was close to artists such as Kandinsky, Arp, Tanguy, Paalen, Cocteau, Kernn-Larsen, Morris, Van Velde, and Marie Vassilieff. Her gallery-museum Art of This Century in New York was instrumental in the emergence of American Abstract Expressionism. She also organized exhibitions that showcased the works of children and the surrealist movement.

Quando nel 1938 Peggy Guggenheim offre in vendita allo zio Solomon un importante dipinto di Kandinsky esposto nella mostra che la sua nuova galleria londinese Guggenheim Jeune aveva dedicata al grande astrattista, riceve in risposta una lettera duramente critica di Hilla von Rebay (all’epoca principale consulente della Solomon Guggenheim Foundation e poi direttrice della sua evoluzione come Museum of Non-Objective Painting) in cui si legge: ‘È estremamente spiacevole vedere usato per motivi commerciali il nome dei Guggenheim, ora che nel mondo dell’arte ha assunto il valore di un ideale’.

A stretto giro di posta Peggy ribatte: ‘La sua lettera mi ha divertito enormemente. Herbert Read ha detto che dovrei incorniciarla e appenderla nella mia galleria’.

L’episodio è piuttosto significativo perché evidenzia il contrasto fra l’esibita nobiltà dell’amore disinteressato per l’arte del magnate delle miniere, che come i Rockefeller o i Vanderbilt ci teneva a legittimare al massimo livello la sua immagine di mecenate culturale, e il ‘disonorevole’ comportamento dell’eccentrica nipote, che in realtà era una dimostrazione del suo generoso e vitalissimo coinvolgimento in prima persona, anche esistenziale, nel mondo dell’arte. Come collezionista e come gallerista (non certo per lucro) è stata vicina agli artisti astratti e surrealisti, e dal 1942 al 1947 a New York con la sua mitica galleria-museo Art of This Century ha contribuito in modo fondamentale alla nascita dell’Espressionismo Astratto statunitense.

Rita Kernn-Larsen, Autoritratto (Conosci te stesso), 1937, Fondazione Solomon R. Guggenheim, New York Peggy Guggenheim incomincia a frequentare l’ambiente intellettuale e artistico di punta negli anni venti a Parigi, ma è nel decennio successivo, durante la sua permanenza in Inghilterra, che si precise veramente la sua passione grazie all’amicizia e ai consigli di figure eccezionali come Jean Cocteau, il critico Herbert Read, l’artista e collezionista Roland Penrose, e soprattutto Marcel Duchamp che (come ricorda lei candidamente nell’autobiografia) la illumina sull’arte contemporanea di cui ‘a quel tempo non capiva niente’, che la presenta a tutti i suoi amici artisti, e che la aiuta a organizzare molte mostre.

E incoraggiata da questi, e altri amici e amiche (come Mary Reynolds e Wyn Henderson) decide di aprire a Londra nel gennaio 1938 la galleria Guggenheim Jeune, al 30 di Cork Street, la via dove si concentravano i pochi altri spazi d’avanguardia come la Mayor Gallery e la Redfern Gallery, e anche (lì vicino) le New Burlington Galleries dove era stata organizzata due anni prima la. Anche se questa esperienza dura meno di due anni, è di cruciale importanza, perché è a Londra che si delinea in parallelo il progetto (affidato allora a Read) di un museo d’avanguardia basato sulla sua collezione, che sarà poi realizzato nella galleria-museo di New York.

La mostra venezianamette a fuoco questo periodo della vita di Peggy, con un meticoloso taglio storico (e testi molto approfonditi nel bel catalogo) che documenta attraverso varie sezioni tutte le principali esposizioni incentrate soprattutto su pittori e scultori dell’astrattismo geometrico e organico, e dell’area surrealista, con personali di Kandinsky, Arp, Tanguy, Paalen, Cocteau, Kern-Larsen, Morris, Van Velde; e varie collettive tra cui quella sui collages di cubisti, dadaisti e surrealisti, e quella sulla scultura contemporanea.

Quest’ultima, che proponeva lavori di Arp, Täuber-Arp, Brancusi, Calder, Duchamp-Villon, Laurens, Moore, e Pevsner, suscita una grande polemica sulla stampa perché il direttore della Tate Gallery si rifiuta di considerarle opere d’arte, facendo pagare alla galleria un dazio come merce comune per la loro importazione da Parigi. Tra le altre mostre è da citare in particolare quella dedicata all’artista russa-francese Marie Vassilieff, personaggio di bizzarra creatività che durante gli anni della prima guerra mondiale aveva trasformato la sua casa-studio in una mensa, luogo di incontro frequentato da tutti gli artisti di Montparnasse tra cui Picasso, Cocteau e Modigliani.

Le sue invenzioni più eccentriche, all’incrocio fra arte e artigianato, sono delle maschere, delle bambole e dei pupazzi in vari materiali, che ritraggono in modo caricaturale anche amici come Cocteau e celebrità come Josephine Baker, Marlene Dietrich e Greta Garbo. Ma l’iniziativa più sorprendente e inedita per una galleria d’arte così elitaria è l’esposizione di centoventi dipinti e disegni di bambini e bambine.

Una scelta questa che ha a che fare con l’esaltazione surrealista della spontaneità creativa infantile, ma che dimostra anche l’interesse di Peggy per l’educazione artistica nelle scuole





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peggy Guggenheim Art Collector Gallerist Art Of This Century New York Abstract Expressionism American Abstract Expressionism Surrealism Marie Vassilieff Artists Artworks Exhibitions Education Art Education

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Londra, è morto a 88 anni il pittore britannico David HockneyArte: morto David Hockney, icona della pop art, aveva 88 anni. Era considerato una delle figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea

Read more »

L'artista David Hockney è morto a 88 anni. Una vita di colori brillanti (e sigarette)Il suo nome resta legato alla stagione della pop art e a opere che contribuirono a definire l'immaginario visivo della California: cieli limpidi, piscine, corpi, desiderio, malinconia

Read more »

Addio a David Hockney, il maestro britannico della Pop ArtIl pittore britannico si è spento a 88 anni. Nel 2018 la sua opera sulla piscina fu battuta all'asta per 90 milioni

Read more »

'Giorgio Morandi. Solo', la mostra sul pittore bolognese a ShanghaiOltre 140 opere tra dipinti, incisioni, acquerelli e disegni al Museum of Art Pudong (ANSA)

Read more »