Pellegrini: 'Amo la Roma. Ero vicino all'addio, poi il gol nel derby'

Lorenzo Pellegrini, protagonista nel derby con un gol decisivo, esprime la sua commozione e l'amore per la Roma. Parla del suo ritorno dall'infortunio, del futuro incerto e del legame con i tifosi.

SERIE A - Un pomeriggio carico di emozioni quello vissuto da Lorenzo Pellegrini , inaspettatamente in campo nell'undici titolare di Gasperini, che ha siglato il gol decisivo al minuto 38 del derby: 'Da quando mi sono infortunato, le persone a me vicine sanno quanto desideravo tornare al meglio. Fino a quando indosserò questa maglia, non ci sarà mai un istante in cui darò meno del massimo'.

Un ritorno in grande stile quello di Lorenzo Pellegrini, che ha sorpreso tutti con una prestazione maiuscola, culminata con il gol vittoria nel derby. Il centrocampista, dopo un periodo difficile a causa dell'infortunio, ha dimostrato tutta la sua determinazione e il suo attaccamento alla maglia giallorossa. Le sue parole post-partita sono state un chiaro segnale di amore e dedizione verso la Roma e i suoi tifosi, che lo hanno sempre sostenuto. Pellegrini ha evidenziato come il suo recupero sia stato un percorso faticoso, durante il quale il supporto dei suoi cari è stato fondamentale. Il gol nel derby è stata la ricompensa a tutti i suoi sacrifici e la dimostrazione di un legame speciale con la squadra e la tifoseria.





