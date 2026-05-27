Pellegrino collassa in Piazza San Pietro, il Papa si inginocchia per soccorrerlo

Un uomo stava partecipando a un evento religioso in Piazza San Pietro quando, colpito probabilmente da malore termico, è svenuto. Il Papa ha subito raggiunto il fedele, inginocchiandosi al suo fianco durante le operazioni di soccorso. Il pellegrino, dopo essere stato stabilizzato, è stato allontanato in sedia a rotelle.

Un pellegrino è collassato improvvisamente in Piazza San Pietro , probabilmente a causa del caldo estivo intenso e dell'afa che sta colpendo Roma. L'episodio è avvenuto mentre il fedele si trovava in fila per salutare il Papa .

Il Pontefice, accorgendosi dell'incidente, si è immediatamente avvicinato inginocchiandosi accanto all'uomo mentre i soccorritori vaticani intervenivano per prestare le prime cure mediche. Dopo alcuni momenti di tensione, il pellegrino si è ripreso ed è stato accompagnato fuori dalla piazza su una sedia a rotelle, protetto da un ombrello per ripararlo dal sole.

L'episodio evidenzia i rischi legati alle ondate di calore in città durante i mesi estivi, specialmente per le persone anziane o vulnerabili che si trovano in luoghi affollati all'aperto. I servizi di emergenza del Vaticano hanno reagito tempestivamente, coordinando l'intervento con le autorità sanitarie locali





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa Piazza San Pietro Collasso Caldo Soccorsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Papa Leone soccorre un fedele che accusa malore durante l'udienza in piazza San PietroMomenti di apprensione questa mattina in Piazza San Pietro al termine dell’udienza generale di Pope Leo XIV. Una persona, probabilmente provata dal forte caldo e dalla lunga attesa sul...

Read more »

Sviene per il caldo durante l'udienza a San Pietro: lo soccorre il PapaUn uomo si è accasciato a terra vicino al palco a causa delle alte temperature

Read more »

Il Papa conforta un partecipante all'udienza generale colto da maloreSi e' accasciato a terra vicino al palco del Pontefice, nel gran caldo di piazza San Pietro (ANSA)

Read more »

Il Papa conforta un partecipante all'udienza generale colto da maloreIl mancamento avvenuto a pochi metri dal Pontefice, nel gran caldo di piazza San Pietro (ANSA)

Read more »