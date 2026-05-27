Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Pellegrino collassa in Piazza San Pietro, il Papa si inginocchia per soccorrerlo

Cronaca News

Pellegrino collassa in Piazza San Pietro, il Papa si inginocchia per soccorrerlo
PapaPiazza San PietroCollasso
📆5/27/2026 7:09 PM
📰leggoit
35 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

Un uomo stava partecipando a un evento religioso in Piazza San Pietro quando, colpito probabilmente da malore termico, è svenuto. Il Papa ha subito raggiunto il fedele, inginocchiandosi al suo fianco durante le operazioni di soccorso. Il pellegrino, dopo essere stato stabilizzato, è stato allontanato in sedia a rotelle.

Un pellegrino è collassato improvvisamente in Piazza San Pietro , probabilmente a causa del caldo estivo intenso e dell'afa che sta colpendo Roma. L'episodio è avvenuto mentre il fedele si trovava in fila per salutare il Papa .

Il Pontefice, accorgendosi dell'incidente, si è immediatamente avvicinato inginocchiandosi accanto all'uomo mentre i soccorritori vaticani intervenivano per prestare le prime cure mediche. Dopo alcuni momenti di tensione, il pellegrino si è ripreso ed è stato accompagnato fuori dalla piazza su una sedia a rotelle, protetto da un ombrello per ripararlo dal sole.

L'episodio evidenzia i rischi legati alle ondate di calore in città durante i mesi estivi, specialmente per le persone anziane o vulnerabili che si trovano in luoghi affollati all'aperto. I servizi di emergenza del Vaticano hanno reagito tempestivamente, coordinando l'intervento con le autorità sanitarie locali

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Papa Piazza San Pietro Collasso Caldo Soccorsi

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Papa Leone soccorre un fedele che accusa malore durante l'udienza in piazza San PietroPapa Leone soccorre un fedele che accusa malore durante l'udienza in piazza San PietroMomenti di apprensione questa mattina in Piazza San Pietro al termine dell’udienza generale di Pope Leo XIV. Una persona, probabilmente provata dal forte caldo e dalla lunga attesa sul...
Read more »

Sviene per il caldo durante l'udienza a San Pietro: lo soccorre il PapaSviene per il caldo durante l'udienza a San Pietro: lo soccorre il PapaUn uomo si è accasciato a terra vicino al palco a causa delle alte temperature
Read more »

Il Papa conforta un partecipante all'udienza generale colto da maloreIl Papa conforta un partecipante all'udienza generale colto da maloreSi e' accasciato a terra vicino al palco del Pontefice, nel gran caldo di piazza San Pietro (ANSA)
Read more »

Il Papa conforta un partecipante all'udienza generale colto da maloreIl Papa conforta un partecipante all'udienza generale colto da maloreIl mancamento avvenuto a pochi metri dal Pontefice, nel gran caldo di piazza San Pietro (ANSA)
Read more »



Render Time: 2026-05-27 22:09:03