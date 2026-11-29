Le autorità militari israeliane richiedono la pena capitale per Qadri Samara. Si tratta del primo caso applicativo della normativa che rende obbligatoria l'esecuzione per atti terroristi.

Le autorità militari israeliane hanno avviato la prima procedura giudiziaria che mira alla condanna capitale in base alla nuova normativa, riguardante Qadri Samara, un cittadino palestinese accusato di omicidio. Questa decisione, resa nota domenica 29 novembre, stabilisce un precedente giuridico significativo nell'ambito del conflitto nella Cisgiordania occupata.

Primo caso penale per l'applicazione della nuova legge

I procuratori militari hanno comunicato ufficialmente alla famiglia di Netanel Shukrun l'intenzione di incriminare Qadri Samara per l'omicidio del giovane israeliano. La denuncia si fonda su un emendamento legislativo recente che trasforma la pena di morte nella sentenza predefinita per chi viene trovato colpevole di atti di terrorismo mortali.

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Qadri Samara è il presunto autore degli spari che hanno portato alla morte di Netanel Shukrun. Si tratta del primo caso reale in cui questa specifica interpretazione della legge viene applicata in tribunale, segnando un cambio di rotta nelle procedure penali militari israeliane verso i palestinesi.

I dettagli dell'aggressione e l'arresto del sospettato

L'evento che ha innescato questa procedura giudiziaria è avvenuto nel mese di settembre scorso. Netanel Shukrun è stato ucciso mentre si trovava in una zona ricreativa aperta. L'attacco è stato compiuto vicino a una sorgente d'acqua situata nelle vicinanze dell'insediamento israeliano di Neve Tzuf.

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Secondo quanto riportato dalle autorità militari, Qadri Samara ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone in quella zona. L'aggressione ha provocato la morte immediata di Shukrun e ha causato ferite ad altre persone presenti nella vicinanze, scatenando una reazione immediata delle forze di sicurezza.

Lo scontro a fuoco è terminato quando un agente di sicurezza israeliano ha risposto al fuoco, ferendo Qadri Samara. Il presunto assassino è stato arrestato poche ore dopo l'attacco. La cattura è avvenuta in un ospedale situato nella zona vicina a Ramallah, dove era stato trasportato per le cure mediche d'emergenza.

Risposta dei ministri israeliani e supporto politico

Il Ministro della Difesa Israel Katz ha espresso un forte sostegno alla decisione dei procuratori militari di chiedere la pena capitale. Katz ha dichiarato che questa misura dovrebbe rappresentare la norma assoluta e non l'eccezione per coloro che uccidono "a sangue freddo" cittadini israeliani.

Nella sua comunicazione ufficiale sulla piattaforma X, il Ministro Katz ha sottolineato che per decenni la procura militare ha evitato di richiedere la pena di morte per i terroristi condannati per omicidi. Egli ha affermato che la nuova politica da lui definita è ora in fase di implementazione concreta attraverso questo caso specifico.

Anche il Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha accolto con favore questa mossa giuridica. Ben-Gvir ha definito il momento come una "giornata storica" per lo stato di Israele. Ha aggiunto che la legge dovrebbe essere applicata rigorosamente a chiunque sia responsabile di un attacco terroristico contro la popolazione civile.

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Contesto legislativo e polemiche internazionali

Il percorso legislativo che ha portato a questa situazione è iniziato nel mese di marzo. In quel periodo, la Knesset ha approvato una nuova legge che introduce esplicitamente la pena di morte per i palestinesi condannati per attacchi letali contro cittadini israeliani.

Nel mese di maggio successivo, l'ordinanza militare che disciplina le disposizioni di sicurezza nella Cisgiordania occupata è stata modificata. Questa modifica ha reso la pena di morte automatica in tali casi, a meno che un tribunale militare non adduca motivi speciali per infliggere invece l'ergastolo.

La decisione ha suscitato vivide critiche a livello internazionale. Gruppi per i diritti umani e osservatori politici hanno definito la norma discriminatoria, poiché si applicherebbe principalmente ai palestinesi processati dai tribunali militari e non dai sistemi giudiziari civili.

Sebbene la legge si applichi teoricamente anche ai cittadini israeliani, i critici sostengono che sia estremamente improbabile che venga utilizzata contro gli israeliani ebrei. Questo perché la normativa definisce gli attacchi letali come quelli volti a "negare l'esistenza di Israele", una qualificazione che difficilmente si applicherebbe ad altri gruppi interni.