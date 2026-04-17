Pengwin denuncia: Kean ha usato parole discriminatorie e la Fiorentina non ha reagito

Il noto tipster Pengwin interviene nuovamente sul confronto con l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, denunciando non solo un'aggressione verbale unilaterale ma anche l'uso di espressioni discriminatorie a sfondo razziale. Critica inoltre la mancata presa di posizione netta da parte della società viola.

Il noto tipster Pengwin è tornato sulla vicenda che lo ha visto protagonista di un acceso confronto con l'attaccante della Fiorentina , Moise Kean . Dopo uno scambio di messaggi sui social media a seguito di una critica alla prestazione di Kean in Nazionale contro la Bosnia, i due hanno avuto un incontro di persona, organizzato in seguito alle iniziali frecciate virtuali.

Tuttavia, Pengwin ha voluto chiarire con fermezza la propria posizione, definendo l'accaduto non un semplice diverbio, bensì un'aggressione verbale unilaterale. Secondo il resoconto di Pengwin, durante l'incontro, Moise Kean avrebbe pronunciato parole gravi e minacciose, superando i limiti del confronto sportivo che pure può essere acceso. Il tipster sottolinea come non si sia trattato di uno scontro tra pari, ma di un'esperienza di intimidazione e aggressività verbale che meritava una diversa consapevolezza e una presa di posizione più decisa da parte di tutti i soggetti coinvolti. La gravità di queste minacce, per quanto inaccettabile, non è però l'unico aspetto che ha profondamente colpito Pengwin sul piano umano e civile. Il punto che ha toccato le corde più sensibili è rappresentato dalle espressioni utilizzate da Kean con riferimento alla sua presunta non italianità. Queste parole, come evidenziato da Pengwin, vanno oltre la semplice offesa personale, evocando contenuti molto più pesanti e discriminatori che non dovrebbero trovare spazio né nello sport né nel dibattito pubblico. L'amarezza è acuita dal fatto che queste espressioni provengano da una figura pubblica come Moise Kean, che per la sua storia personale e il ruolo che ricopre dovrebbe possedere una maggiore sensibilità riguardo al peso dei pregiudizi, delle etichette e delle discriminazioni. Pengwin si aspettava da Kean maggiore lucidità, responsabilità e la capacità di comprendere la reale portata di certe parole. Il tipster non ha risparmiato critiche neanche alla società Fiorentina. A suo dire, di fronte a parole così gravi e a un'aggressione verbale manifesta da parte di un proprio tesserato, ci si sarebbe aspettata una presa di distanza chiara, un richiamo serio e una stigmatizzazione inequivocabile, elementi che, secondo Pengwin, non sono avvenuti con la forza e la nettezza richieste dalla situazione. Il fatto che Moise Kean sia apparso successivamente in un'intervista all'interno dei campi di allenamento della Fiorentina, in un contesto chiaramente brandizzato e riconducibile alla società, senza una contestuale e netta condanna delle sue affermazioni, ha generato l'impressione che si sia voluto trasformare un episodio grave in un'opportunità di visibilità anziché in un momento di assunzione di responsabilità. Questo aspetto, in particolare, è ritenuto da Pengwin inaccettabile. In conclusione, Pengwin ribadisce con forza che le parole hanno un peso e che le minacce, ancor di più. Quando questi elementi vengono tollerati o non condannati con chiarezza, il messaggio che passa è devastante. Nonostante l'amarezza per questa vicenda, il tipster dichiara di voler continuare a svolgere il proprio lavoro con la medesima libertà, serietà e passione. Non intende alimentare ulteriormente questa storia né trasformarla in uno scontro permanente. Ha detto ciò che riteneva doveroso esprimere e, per quanto lo riguarda, la vicenda si chiude qui, lasciando un interrogativo aperto sulla gestione delle responsabilità e delle reazioni a episodi che toccano corde sensibili come la discriminazione





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