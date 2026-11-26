Carrie Smith e il marito abbandonano gli USA per vivere in un villaggio vinicolo a Montpellier. Analisi della scelta immobiliare e del nuovo stile di vita francese.

Carrie A. Smith, 56 anni, interior designer e graphic designer, e suo marito hanno formalizzato la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti dalla Francia nell'ottobre 2025. La coppia ha scelto di stabilirsi permanentemente in un villaggio vinicolo situato a ovest di Montpellier, dopo aver vissuto temporaneamente nella campagna vicino a Cognac. Questo movimento segna una transizione definitiva verso una vita caratterizzata da ritmi più lenti e da un clima favorevole, lontano dalle città americane precedentemente abitate.

Origini americane e ricerca immobiliare

La decisione di lasciare gli Stati Uniti è maturata mentre la coppia risiedeva a New Orleans, dove aveva vissuto per sette anni prima di partire. In precedenza, Smith e il marito avevano già attraversato diverse regioni americane, dalla costa orientale al Midwest fino alla West Coast, inclusa Seattle. Tuttavia, la città della Louisiana non offriva più le garanzie di serenità necessarie per gli anni della pensione, spingendo la coppia verso un cambiamento radicale della residenza e dello stile di vita quotidiano.

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Prima di orientarsi definitivamente verso l'Europa, la coppia ha valutato attentamente diverse destinazioni, tra cui la Spagna e il Regno Unito, quest'ultimo preso in considerazione prima del Brexit. La Francia si è imposta come opzione prioritaria grazie a una familiarità preesistente: per circa dieci anni, i due avevano visitato il Paese almeno una volta all'anno. Smith possiede inoltre una conoscenza sufficiente della lingua francese per gestire le comunicazioni quotidiane, facilitando l'integrazione in un contesto culturale che già conosceva bene.

Strategia abitativa e vantaggi logistici

La prima sistemazione è avvenuta attraverso amici del settore dei distillati, che hanno messo a disposizione la loro casa nella campagna vicino a Cognac, al confine tra Charente e Charente-Maritime, rimasta vuota per quasi dieci anni. Questa soluzione temporanea ha funzionato da base operativa per esplorare il territorio e definire i criteri immobiliari essenziali. La coppia ha così potuto sperimentare direttamente le differenze climatiche e logistiche, distinguendo tra le zone troppo costose come Marsiglia e quelle troppo isolate.

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Il nuovo acquisto immobiliare si trova in un villaggio di circa settemila abitanti, posizionato strategicamente per bilanciare tranquillità e accesso ai servizi. La struttura è dotata di un collegamento tramite tram che permette di raggiungere il centro di Montpellier in breve tempo, assicurando l'accesso a negozi, strutture sanitarie e una vasta rete di trasporti pubblici. Per Smith e il marito, la capacità di raggiungere il centro città e i servizi essenziali in 15-20 minuti rappresenta un vantaggio decisivo rispetto agli spostamenti più lunghi richiesti nella zona di Cognac.

Impatto quotidiano e benesserci fisico

Il clima e la posizione geografica hanno giocato un ruolo fondamentale nella scelta finale, specialmente per una coppia che ha sofferto gli inverni grigi e piovosi di Seattle e New Orleans. Secondo Smith, l'inverno nella maggior parte della Francia ricorda quello di Seattle, ma la scelta di stabilirsi a ovest di Montpellier garantisce una maggiore esposizione solare nel lungo periodo. Questo fattore ambientale, unito alla vicinanza al Mediterraneo, ha consolidato la decisione di abbracciare un ambiente più luminoso e gradevole durante la stagione fredda.

La trasformazione delle abitudini inizia prima ancora del trasferimento definitivo, con la coppia che ha già scelto di lasciare i lavori aziendali tradizionali per dedicarsi esclusivamente ad attività creative. Nella nuova sistemazione temporanea in campagna, la vita quotidiana è scandita da viaggi regolari al supermercato e passeggiate con i due cani di grossa taglia tra i vigneti. Smith sottolinea che l'orologio stesso sembra riflettere questo cambiamento, segnando un rallentamento naturale rispetto allo stress urbano statunitense.

La presenza di animali domestici di grandi dimensioni ha anche influenzato la scelta dell'ubicazione, escludendo sia i centri urbani densi sia le zone rurali troppo isolate. Vivere in città avrebbe significato rinunciare a uno spazio esterno adeguato, mentre una casa troppo distante avrebbe complicato la vita di tutti i giorni. La nuova ubicazione permette di mantenere lo spazio e la pace del villaggio, restando sufficientemente vicini al centro urbano per evitare tempi di percorrenza eccessivi, creando un equilibrio che la coppia definisce fonte di felicità e appagamento.