Pensionati, tredicesima Inps a dicembre 2026: cosa cambia nel netto

A dicembre 2026 i pensionati italiani ricevono la tredicesima Inps, lo stop ad alcune rate fiscali e, con requisiti precisi, un'integrazione al minimo.

Il periodo che precede le festività natalizie rappresenta tradizionalmente una fase di maggiore serenità economica per milioni di pensionati italiani. Nel dicembre 2026 l'assegno previdenziale può risultare più ricco del solito grazie alla tredicesima erogata dall' Inps, allo stop ad alcune trattenute e, per chi possiede specifici requisiti, a somme integrative dedicate.

La mensilità aggiuntiva è la componente principale di questo incremento e viene erogata in modo automatico dall'Inps insieme al cedolino di dicembre. Chi ha percepito la pensione per tutti i dodici mesi dell'anno riceverà una mensilità base intera, mentre chi è andato in pensione nel corso del 2026 riceverà una somma non intera, commisurata al periodo di erogazione effettivo.

Also read Insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per il triennio 2026-2029

Tredicesima Inps: come si forma l'assegno di dicembre

La tredicesima Inps è il fattore che determina il maggiore aumento dell'importo di dicembre per i pensionati. Il cedolino di fine anno combina quindi la mensilità aggiuntiva con gli altri elementi che compongono il netto del mese.

Per non restare delusi, è importante considerare che il netto incassato dipende anche dal modo in cui vengono applicate le detrazioni fiscali. Le detrazioni ordinarie per reddito da pensione sono spalmate sui dodici mesi solari, e non concentrate nel solo mese di dicembre, quindi l'impatto netto della mensilità aggiuntiva resta inferiore rispetto all'importo lordo.

Advertisement

Stop alle trattenute fiscali e integrazione al minimo

Lo stop alle trattenute riguarda il recupero delle tasse locali dovute per l'anno precedente. La normativa prevede che tale recupero sia suddiviso in undici rate mensili, comprese tra gennaio e novembre, e quindi nel mese di dicembre questa voce non viene più trattenuta.

L'assenza di queste trattenute lascia più soldi sul cedolino e rende più elevata la somma finale a disposizione del pensionato. Per una platea selezionata di cittadini, l'assegno di dicembre comprende anche un'integrazione di carattere assistenziale, che viene riconosciuta a chi percepisce una pensione molto bassa.

Questa integrazione viene solitamente versata a luglio, ma nel 2026 spetta a dicembre a chi ha compiuto 64 anni oppure a chi è andato in pensione nella seconda metà dell'anno. Per ottenerla occorre rispettare due condizioni fondamentali, una sulla parte economica e una sul reddito complessivo.

Limiti di reddito per l'integrazione Inps

Per accedere all'integrazione il pensionato deve rientrare nei limiti di reddito prescritti dalla normativa. Sul fronte economico, l'integrazione è destinata a chi percepisce un importo inferiore al trattamento minimo dell'Inps, mentre chi riceve una cifra leggermente superiore incassa una quota ridotta, fino al tetto massimo di 8.108,99 euro.

Advertisement

Sul fronte dei redditi, se il pensionato è single il reddito totale annuo non deve superare 11.931,08 euro. Per i coniugi si considera invece la somma dei redditi di entrambi, che non deve superare 23.862,15 euro all'anno. Per avere diritto alla somma aggiuntiva è necessario soddisfare contemporaneamente sia il limite sulla pensione sia quello sui redditi complessivi.

Adeguamento delle pensioni al carovita e conti di fine anno

L'adeguamento delle pensioni al carovita non produce conguagli sfavorevoli, perché l'anno si chiude senza sorprese. All'inizio del 2026 le pensioni erano state provvisoriamente aumentate dell'1,4 per cento per proteggere gli assegni dall'inflazione.

L'Istat ha poi pubblicato i dati definitivi, confermando che la stima provvisoria era esatta. Di conseguenza i conti risultano in pareggio, e il pensionato non deve restituire somme né riceve differenze aggiuntive legate a questo adeguamento.