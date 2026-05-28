Pensione di reversibilità: la Consulta estende il diritto alle coppie omosessuali sposate all'estero prima del 2016

La Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche al superstite di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero se il decesso è avvenuto prima della legge sulle unioni civili. La sentenza elimina una discriminazione basata sulla data della morte.

La Corte Costituzionale italiana ha emesso una sentenza storica, la numero 91 del 28 maggio, che estende il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero prima del 2016, anche se il decesso è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili (legge Cirinnà).

La pronuncia interviene su un caso specifico ma dalle implicazioni generali: due uomini sposati negli Stati Uniti, con un figlio nato tramite GPA nel 2010, si erano visti negare dalla Corte d'Appello la pensione di reversibilità dopo la morte di uno dei coniugi nel 2015. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) aveva respinto la domanda proprio perché il decesso precedeva il 2016.

La Consulta ha ritenuto che negare il diritto in base alla data del decesso determini una 'ingiustificata disparità di trattamento' rispetto ad altre categorie di superstiti. Il ragionamento della Corte si fonda sul principio che lo Stato italiano, riconoscendo gli effetti dell'unione civile ai matrimoni omosessuali celebrati all'estero, non può poi introdurre discriminazioni basate sul mero dato temporale. Tale discriminazione sarebbe perpetrata da un 'vuoto legislativo' colmato solo dalla legge del 2016.

Per i giudici, né il tempo né la data di morte possono limitare un diritto, e una lacuna normativa non può trasformarsi in una discriminazione permanente. La decisione della Consulta modifica l'articolo 13 del regio decreto legge n. 636 del 1939, superando così un ostacolo normativo di quasi un secolo. Il legale del ricorrente ha definito la sentenza 'un passo avanti importante per le coppie omoaffettive'.

La questione dovrà ora tornare alla Corte di Cassazione per la definitiva chiusura del caso





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