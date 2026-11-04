Pensione e passaggio di testimone: padre e figlio agenti alla Polizia di Frontiera di Orio al Serio

Luca Sparagna va in pensione dopo 35 anni, condividendo l'ultimo turno con il figlio Valerio alla Polizia di Frontiera di Orio al Serio. Storia e dettagli del servizio congiunto.

Un momento unico e profondamente emozionante ha segnato la storia della Polizia di Frontiera allo scalo aeroportuale di Bergamo. Per la prima volta, padre e figlio hanno condiviso lo stesso turno di servizio in divisa, celebrando un passaggio di consegne simbolo tra generazioni. L'iniziativa ha riunito Luca Sparagna, veterano prossimo alla pensione, con il figlio Valerio, appena entrato nell'istituzione.

Un servizio congiunto ad Orio al Serio

Le operazioni straordinarie si sono svolte martedì 3 ottobre, dalle ore 7:00 alle ore 13:00. In queste sei ore, i passeggeri in transito all'aeroporto di Orio al Serio hanno assistito a una gestione dei controlli documenti e della sicurezza ai varchi gestita contemporaneamente da Luca e Valerio Sparagna. Questa cooperazione diretta rappresenta il culmine di una tradizione di servizio familiare durata oltre tre decenni. Il padre ha guidato il figlio nelle fasi finali della sua carriera, garantendo che ogni procedura fosse svolta con la massima precisione.

Also read Scudo Est: Polonia erige fortificazioni di 6 miliardi sulla frontiera con Bielorussia e Kaliningrad

La lunga carriera di Luca Sparagna

La carriera di Luca Sparagna affonda le sue radici nel 1991, anno del suo ingresso nella Polizia di Stato. Nei suoi 35 anni di servizio, ha operato in contesti ad alta intensità, partendo dalla Questura di Milano. In seguito si è specializzato nella sicurezza aeroportuale, lavorando nelle strutture di Fiumicino e Ciampino. Per l'ultima settimana, è stato temporaneamente aggregato all'ufficio di Orio al Serio dal comando centrale, che lo ha originariamente basato a Roma. Questa trasferta speciale era necessaria per culminare la sua carriera nel luogo del passaggio di testimone.

Advertisement

Il ruolo del dirigente e la nuova generazione

Il dirigente della Polizia di Frontiera dello scalo bergamasco ha curato personalmente l'organizzazione dell'evento. Egli aveva già condiviso anni di pattugliamenti e lavoro sul campo con Luca Sparagna durante gli anni trascorsi all'aeroporto di Ciampino. La sua presenza ha permesso di testimoniare direttamente l'abbraccio operativo tra due generazioni della stessa famiglia. Valerio Sparagna è assegnato da pochissime settimane alla Polizia di Frontiera di Bergamo. Ancora nel pieno del suo periodo di prova, il giovane agente ha ricevuto il testimone della dedizione alle istituzioni direttamente dal padre.

Impatto emotivo e simbolico del congedo

Questo evento trascende il normale servizio quotidiano, diventando un simbolo di continuità istituzionale. Da un lato vi è l'esperienza consolidata di Luca Sparagna, ora ai giorni che precedono il meritato congedo definitivo. Dall'altro vi è il giovane Valerio, pronto a muovere i suoi primi passi nel settore che ha occupato tutta la vita di suo padre. Il passaggio di consegne non riguarda solo mansioni burocratiche, ma la trasmissione di valori e competenza. È un momento raro nella vita lavorativa di ogni poliziotto, dove la divisa racconta una storia speciale di famiglia e servizio pubblico.