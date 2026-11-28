La legge di Bilancio regola gli aumenti delle pensioni 2025. Dal 100% sotto 2.447 euro fino al 32% sopra i 10 minimi. Ecco le cifre e le reazioni.

La questione degli aumenti pensionistici per il prossimo anno sta dominando il dibattito pubblico, con affermazioni contrastanti da parte del Governo e dell'Opposizione. Giorgia Meloni ha dichiarato tramite un video sui social media che nessun assegno verrà tagliato e che tutte le pensioni aumenteranno, definendo queste promesse una questione di protezione del lavoro vissuto. La risposta non si è fatta attendere, con la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga che ha etichettato le dichiarazioni della Premier come pura propaganda, sottolineando l'assenza di fondi specifici nella manovra finanziaria per sostenere tali aumenti generalizzati.

Struttura dettagliata delle nuove fasce pensionistiche

La legge di Bilancio, attualmente sotto l'esame del Parlamento, stabilisce un meccanismo di recupero dell'inflazione basato su fasce di reddito precise. Il recupero completo è garantito solo per le pensioni fino a 2.447,40 euro lordi mensili, che corrispondono a quattro volte il trattamento minimo Inps. Superando questa soglia, la percentuale di recupero si riduce progressivamente: si attesta all'85% per importi tra quattro e cinque volte il minimo, fino a 3.059,25 euro, e scende al 53% per la fascia da cinque a sei volte il minimo, fino a 3.671 euro.

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Il calo continua per le fasce superiori, con una percentuale del 47% per le pensioni da sei a otto volte il minimo (fino a 4.894,80 euro) e del 37% per quelle da otto a dieci volte il minimo (fino a 6.118,80 euro). Per le pensioni oltre dieci volte il minimo, il recupero si ferma al 32%. Rispetto al sistema attuale, che prevedeva solo tre fasce, questa nuova articolazione comporterà aumenti ulteriormente decurtati per una vasta fetta di pensionati, comprimendo il loro potere d'acquisto reale. Le stime indicano una differenza di spesa annua che varia da 102 a 1.723 euro lordi in meno rispetto alle aspettative dei cittadini.

Posizioni del Governo Meloni e della maggioranza

La Premier ha spiegato ieri su X che, con questo Governo, nessuna pensione è stata mai tagliata e che dal 1 gennaio 2027 la situazione non cambierà, ribadendo la protezione del frutto di una vita di lavoro. Meloni ha specificato che chi percepisce 2.450 euro lordi recupererà il 100% dell'inflazione, mentre la quota recuperata scende gradualmente ma non si azzera mai per importi superiori. Ha calcolato che una pensione da 1.200 euro lordi aumenterà di 38 euro al mese, una da 2.000 euro di 64 euro, e una da 3.000 euro di quasi 82 euro. Anche le pensioni oltre i 5.000 euro avranno un aumento, sebbene inferiore a quello della fascia media, prioritizzando i redditi più bassi.

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All'interno della maggioranza, emergono proposte per modificare l'asticella. Un emendamento del partito della Premier suggerisce di estendere la perequazione al 100% fino a 3.059,25 euro. Forza Italia, tutelando il ceto medio, propone di arrivare a 3.671,1 euro. Tuttavia, la copertura finanziaria rimane un nodo cruciale, considerando che il valore provvisorio dell'inflazione da applicare col nuovo anno, basato sul decreto interministeriale Economia-Lavoro del 24 novembre, è del 3,2%, superiore alla previsione di 2,8% contenuta nella manovra.

Reazioni dell'Opposizione: Pd e M5s contestano

L'opposizione attacca frontalmente il Governo, accusandolo di fare cassa sulla previdenza e usare le pensioni come un bancomat. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha sostenuto che Meloni continua a mentire al paese, tagliando le pensioni minime e penalizzando tre milioni e mezzo di pensionati. La deputata Maria Cecilia Guerra ha aggiunto che il taglio di oggi è permanente e si somma a quello della legge di bilancio per il 2023, notando che le minime cresceranno solo dell'1,5% nel 2026 contro un'inflazione programmata del 2,8%, ma realtà superiore al 5%.

Giuseppe Conte, leader del M5s, ha definito le dichiarazioni della Premier favole, ignorando il fatto che il governo ha risparmiato miliardi riducendo le rivalutazioni. Chiara Braga ha ripetuto che il Governo non mette un euro nella legge di bilancio per sostenere gli aumenti promessi. Le critiche sottolineano come la mancanza di copertura piena dell'inflazione significhi una perdita reale di potere d'acquisto, con i pensionati costretti ad acquistare meno beni e servizi rispetto al passato, a causa di un meccanismo che penalizza progressivamente i redditi più alti senza mai azzerare totalmente il recupero.