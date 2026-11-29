Il decreto interministeriale fissa al 3,2% la rivalutazione per il 2027. La Manovra introduce scaglioni e salvaguardie per evitare tagli ingiusti.

L'adeguamento al costo della vita per le pensioni scatta ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2027, portando con sé un tasso provvisorio di rivalutazione fissato al +3,2%. Questa decisione deriva dal decreto interministeriale Mef-Lavoro, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 novembre. Il provvedimento stabilisce le basi per la futura indicizzazione degli assegni, garantendo un primo passo fondamentale per la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori.

Tuttavia, la normativa si inserisce in un quadro più complesso definito dall'attuale legge di Bilancio all'esame del Parlamento Italiano. L'articolo 55 della Manovra ridisegna le regole applicando un meccanismo a sei scaglioni sull'intero importo dell'assegno pensionistico. Questo nuovo assetto normativo mira a gestire la spesa previdenziale attraverso aliquote differenziate in base alla fascia di reddito, introducendo cambiamenti significativi rispetto al passato.

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Meccanismo a scaglioni e clausola di salvaguardia

Il sistema previsto per il 2027 non è progressivo per porzioni di reddito, ma applica un'aliquota unica sull'intera pensione in base alla classe di appartenenza del pensionato. Questa caratteristica crea un rischio concreto per chi si trova a cavallo tra due soglie diverse: superare il limite anche di pochi euro comporta l'applicazione di un'aliquota ridotta su tutto l'assegno.

Il risultato di tale meccanismo potrebbe essere paradossale, portando un pensionato a ricevere un importo finale più basso rispetto a chi percepiva una pensione di poco inferiore. Per evitare queste distorsioni ingiuste, il legislatore ha inserito una specifica clausola di salvaguardia nel testo normativo. Questa misura protettiva interviene automaticamente per correggere i casi di svantaggio derivanti dal salto di fascia.

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La regola è chiara e rigorosa: se il trattamento che ha appena varcato il limite ottiene, con la nuova percentuale ridotta, un importo rivalutato inferiore al massimo raggiungibile nella fascia precedente, la rivalutazione viene integrata fino a pareggiare quel livello protetto. In questo modo, l'assegno finale non risentirà mai negativamente del superamento del tetto di soglia.

Le sei fasce di reddito e i limiti garantiti

Prendendo come base il trattamento minimo del 2026, che è di 611,85 euro, e il tasso provvisorio del 3,2%, è possibile mappare con precisione le cinque fasce con salvaguardia attiva e la fascia piena. Per i trattamenti fino a 2.447,40 euro, corrispondenti a quattro volte il minimo, la rivalutazione è al 100% dell'inflazione, pari al 3,20%, senza necessità di tutele aggiuntive.

Nella fascia da 2.447,41 a 3.059,25 euro, tra quattro e cinque volte il minimo, si riconosce l'85% dell'inflazione, pari al 2,72%. In questo scenario, la salvaguardia è attiva fino a 2.458,84 euro, garantendo un importo finale fisso a 2.525,72 euro. Questo valore rappresenta il punto di pareggio per chi supera la prima soglia critica.

Per i redditi tra 3.059,26 e 3.671,10 euro, tra cinque e sei volte il minimo, la rivalsa scende al 53%, pari a 1,696%. Il meccanismo di protezione interviene fino a 3.090,05 euro, assicurando che l'assegno non scenda sotto i 3.142,46 euro. Questa garanzia è fondamentale per evitare cali improvvisi di reddito nella transizione tra le fasce medio-basse.

Nella quarta fascia, che va da 3.671,11 a 4.894,80 euro, tra sei e otto volte il minimo, il riconoscimento è del 47%, pari a 1,504%. La salvaguardia opera fino a 3.678,04 euro, garantendo un importo minimo di 3.733,36 euro. Questo livello protegge i pensionati che si avvicinano ai limiti delle fasce intermedie superiori, stabilizzando le aspettative di guadagno.

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La quinta fascia copre gli importi tra 4.894,81 e 6.118,50 euro, tra otto e dieci volte il minimo, con un'aliquota del 37%, pari a 1,184%. La tutela è attiva fino a 4.910,28 euro, garantendo 4.968,42 euro. Infine, per le pensioni oltre 6.118,50 euro, oltre dieci volte il minimo, l'aliquota è del 32%, pari a 1,024%, con salvaguardia fino a 6.128,19 euro e importo garantito a 6.190,94 euro.

Impatto concreto e procedure INPS

Per comprendere meglio l'effetto pratico del correttivo, analizziamo una simulazione specifica sulla prima soglia dei 2.447,40 euro. Un pensionato che percepisce esattamente questo importo beneficia dell'indicizzazione piena del +3,2%, portando l'assegno a 2.525,72 euro. Se invece un soggetto parte da 2.452,00 euro, rientra nella seconda fascia con un'aliquota del 2,72%.

Senza l'intervento della salvaguardia, questo secondo pensionato otterrebbe un aumento di soli 66,69 euro, fermandosi a 2.518,69 euro, perdendo quindi rispetto al collega con pensione leggermente inferiore. Grazie alla clausola protettiva, il suo assegno viene agganciato al valore di 2.525,72 euro, garantendo un incremento effettivo di 73,72 euro e livellando il campo.

Sul fronte operativo, l'INPS ha chiarito che nel cedolino di gennaio 2027 l'aumento del 3,2% arriverà in misura piena per tutti i pensionati, così da non rallentare i pagamenti iniziali. Questa decisione amministrativa evita disagi immediati per i beneficiari durante il mese di avvio dell'anno.

Se il Parlamento confermerà l'impianto attuale della Manovra, l'Istituto procederà a ricalcolare gli assegni nei mesi successivi, applicando le riduzioni per fasce con relativa salvaguardia. Le eventuali differenze tra quanto versato a gennaio e quanto spettante a regime verranno recuperate tramite conguaglio, assicurando la correttezza definitiva degli importi nel corso dell'anno.