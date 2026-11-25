L'Inps fissa al +3,2% la perequazione 2027. Calcoli dettagliati per le fasce di reddito e importi minimi garantiti per i pensionati italiani a partire da gennaio.

L' Inps ha ufficializzato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre il meccanismo per la rivalutazione automatica delle pensioni nel 2027, fissando la percentuale di variazione al +3,2%. Questo tasso entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 e servirà a proteggere il potere d'acquisto degli italiani contro l'inflazione. L'amministrazione ha specificato che eventuali conguagli saranno gestiti nella perequazione dell'anno successivo per regolarizzare le differenze.

Meccanismo di Calcolo e Soglie 2027

La struttura della perequazione per il 2027 si basa su un sistema progressivo che applica percentuali diverse a seconda dell'importo della pensione lorda mensile. Il riferimento principale è il trattamento minimo del 2026, che è stato fissato a 611,85 euro al mese per tredici mensilità. Le fasce di reddito e le soglie massime per applicare le diverse aliquote sono definite dai multipli di questo importo base. In particolare, la soglia superiore alla quale scende l'aliquota al 75% si attesta a cinque volte il minimo, ovvero 3.059,25 euro. La fascia intermedia, soggetta al 90% di rivalutazione, copre l'importo compreso tra quattro e cinque volte il minimo. Il limite inferiore per l'applicazione del tasso pieno del 100% è rappresentato da quattro volte il minimo, pari a 2.447,40 euro. Una soglia aggiuntiva a sei volte il minimo, calcolata in 3.671,10 euro, viene menzionata nei calcoli per identificare il limite oltre il quale la progressività cambia ulteriormente o dove si applicano aliquote ridotte specifiche.

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Aliquote Progressive e Percentuali Applicate

Per determinare l'importo effettivo dell'aumento, l'Inps non applica un'unica aliquota all'intera pensione, ma suddivide l'assegno in fasce distinte. La prima fascia, fino a quattro volte il minimo, beneficia del 100% dell'inflazione misurata al +3,2%. Questo significa che l'aumento pieno si applica interamente a questa porzione. Per la quota compresa tra quattro e cinque volte il minimo, l'aliquota scende al 90%, traducendosi in un aumento effettivo del 2,88%. Infine, sulla parte dell'assegno che supera cinque volte il minimo, la rivalutazione viene calcolata al 75%, risultando in un incremento effettivo del 2,4%. Questo sistema garantisce che i redditi più bassi ricevano una protezione completa, mentre quelli più alti vedono un'adeguamento proporzionalmente inferiore sulle eccedenze.

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Incrementi Economici per Diversi Redditi

I calcoli concreti mostrano come l'aumento del +3,2% impatti diversamente a seconda dello stipendio mensile lordo di ciascun pensionato. Per chi percepisce 1.500 euro al mese, l'aumento previsto è di 48 euro, portando il nuovo assegno a 1.548 euro. Un pensionato con un assegno di 2.500 euro vedrà crescere il proprio reddito di 79,83 euro, arrivando a 2.579,83 euro. Nel caso di un assegno di 3.500 euro, l'aumento è di 106,52 euro, per un totale di 3.606,52 euro. Infine, per un assegno di 5.000 euro, l'incremento ammonta a 142,52 euro, portando la rata a 5.142,52 euro. Questi dati illustrano chiaramente la natura progressiva del sistema, dove l'importo assoluto dell'aumento cresce con il reddito, ma il tasso percentualmente applicato alle eccedenze diminuisce.

Governo Meloni e Prospettive Future

Il quadro normativo è stato delineato dall'ultima manovra economica del governo Meloni e approvato in Parlamento. La legge di bilancio ha introdotto una nuova disciplina con sei fasce che potrebbero subire variazioni durante l'esame parlamentare definitivo. L'Inps ha chiarito che la rivalutazione sarà riconosciuta dalla rata di gennaio dell'anno prossimo. Questo vale anche per i pensionati con assegni superiori alla soglia di quattro volte il trattamento minimo, garantendo che la maggior parte dei beneficiari riceva il conguaglio tempestamente. Il principio fondamentale rimane quello della progressività, assicurando che la parte dell'assegno rientrante nelle fasce inferiori continui a beneficiare delle percentuali più favorevoli per contrastare il costo della vita.