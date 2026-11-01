Pensioni 2027: la forbice inflazione taglie il potere d'acquisto medio

Pensioni 2027: la rivalutazione piena cessa a 2.447 euro. Perdite strutturali per redditi alti, risparmi per lo Stato di 1,5 miliardi con impatti differenziati.

Le nuove regole per la perequazione delle pensioni nel 2027 segneranno un punto di non ritorno per il potere d'acquisto dei cittadini. La linea di demarcazione è netta e riguarda tutti i trattamenti superiori a quattro volte il minimo Inps, fissato a 2.447,40 euro lordi mensili. Al di sopra di questa soglia, il sistema applica una forbice progressiva che riduce drasticamente la protezione dall'inflazione, arrivando a tagliare l'indicizzazione al 37% per i redditi più elevati.

La soglia critica dei 2.447 euro

La rivalutazione piena al 100% dell'indice Istat, stimato al 2,9%, resta garantita esclusivamente per i trattamenti fino a quattro volte il minimo. Questo meccanismo mira a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, assicurando che il reddito previdenziale non subisca erosioni reali. Tuttavia, per chi supera tale limite, la protezione si indebolisce progressivamente, creando una disuguaglianza strutturale nel trattamento economico tra diversi gruppi di pensionati.

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Il calcolo non avviene su scaglioni marginali, ma applica aliquote ridotte sull'intero importo dell'assegno. Questa anomalia contabile genera effetti inaspettati e spesso ingiusti. Di conseguenza, i pensionati con redditi medio-alti subiscono una riduzione del potere d'acquisto che non è temporanea, ma destinata ad ampliarsi negli esercizi successivi a causa della base di calcolo ridotta.

Impatto differenziato sui redditi

La fascia fino a 25.000 euro lordi annui, pari a circa 1.923 euro al mese, non subisce variazioni. Trovandosi sotto l'asticella dei 2.447,40 euro, mantiene la rivalutazione integrale al 100%. L'aumento lordo stimato è di 55,77 euro al mese, corrispondenti a 725 euro lordi all'anno. In questo caso, il mancato guadagno è pari a zero e il potere d'acquisto viene preservato integralmente rispetto all'inflazione.

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La situazione cambia radicalmente superando le cinque volte il minimo Inps. Con un assegno che supera i 12.237 euro lordi annui, l'indicizzazione scende al 53% dell'inflazione, ovvero un tasso effettivo dell'1,537%. L'aumento erogato si ferma a 47,28 euro lordi al mese, contro gli 89,20 euro che spetterebbero con la perequazione piena. Il taglio teorico vale 41,92 euro lordi al mese, pari a una perdita di 544,96 euro lordi all'anno, ovvero circa 354 euro netti.

Per gli assegni che superano otto volte il minimo, la penalizzazione diventa ancora più severa. La rivalutazione crolla al 37% dell'indice Istat, con un tasso effettivo all'1,073%. L'incasso reale è di 57,77 euro lordi al mese a fronte dei 156,13 euro teorici. La penalizzazione vale 98,36 euro lordi al mese, traducendosi in un mancato guadagno di 1.278,68 euro lordi all'anno, corrispondenti a circa 728 euro netti in busta paga.

Risparmi per lo Stato e danni strutturali

Applicare la percentuale ridotta sull'intero monte dell'assegno genera un'anomalia contabile significativa. Il pensionato da 40.000 euro lordi riceve un incremento mensile inferiore in valore assoluto, ovvero 47,28 euro, rispetto a chi ne guadagna 25.000 che riceve 55,77 euro. Questa disparità evidenzia la regressività del sistema proposto, dove redditi più alti vedono ridursi drasticamente i guadagni reali.

La perdita non è una tantum, ma riduce la base di calcolo dei futuri adeguamenti. Il danno economico per le fasce medio-alte diventa strutturale e destinato ad ampliarsi negli esercizi successivi. Tradotto in cifre per i conti pubblici, la misura assicura all'erario un risparmio netto sulla spesa previdenziale stimato in circa 1,5 miliardi di euro per il solo 2027.

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Per i pensionati non si tratta di una riduzione nominale del cedolino, ma di un mancato guadagno reale. Questa dinamica riduce in modo permanente il potere d'acquisto del ceto medio, consolidando un divario economico tra chi ha redditi bassi e chi ha redditi più alti nel settore previdenziale.