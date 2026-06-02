Pensioni 2027: scatta il primo aumento dell'età, ma i lavori gravosi sono esclusi

A partire dal 2027 entrerà in vigore il primo incremento dell'età pensionabile dopo la sospensione del 2019, con un mese in più di attesa per la maggior parte dei lavoratori, e un ulteriore aumento di due mesi nel 2028. Tuttavia, le mansioni classificate come lavori gravosi restano escluse da questi adeguamenti. L'articolo detailing l'elenco delle professioni protette, i requisiti per l'accesso all'esenzione e le precisazioni dell'Inps sulla corrispondenza tra i codici Istat aggiornati e la normativa del 2018, oltre alla distinzione con la lista per l'Ape sociale.

Nel 2027, a seguito della sospensione introdotta nel 2019, scatterà il primo aumento dell' età pensionabile , che comporterà un mese in più di attesa per la maggior parte dei lavoratori e lavoratrici per accedere alla pensione.

È già previsto un ulteriore incremento di due mesi nel 2028. Tuttavia, questa modifica non riguarderà tutti in modo uniforme, poiché alcune categorie saranno escluse dagli aumenti grazie a deroghe specifiche. La deroga principale è riservata a chi svolge attività classificate come "lavori gravosi" - mansioni caratterizzate da un impegno fisico e organizzativo intenso, continuativo e spesso rischioso.

L'elenco di queste professioni è stabilito dalla normativa e definito attraverso codici Istat aggiornati, con l'Inps che ha chiarito l'applicazione tramite il messaggio 1808 del 29 maggio 2026. Per beneficiare dell'esenzione, è necessario aver svolto il lavoro gravoso per almeno 7 anni negli ultimi 10, o per una quota significativa dell'intera vita lavorativa.

Il decreto interministeriale del 2018 individua le categorie coperte, tra cui operai dell'estrazione mineraria, edilizia, manutenzione edifici, operatori di gru e macchinari da cantiere, lavoratori del settore conciario, conducenti ferroviari e autisti di mezzi pesanti, siderurgici, addetti al vetro e alte temperature, personale marittimo e dei trasporti navali, infermieri e ostetriche ospedaliere con turnazioni, operatori dell'assistenza a persone non autosufficienti, insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori di asilo nido, facchini, addetti alle pulizie non qualificate, operatori ecologici, raccolta rifiuti, lavoratori dell'agricoltura, zootecnia e pesca.

La normativa di base risale al 2018, ma i codici Istat sono stati aggiornati nel 2021, rendendo necessario un intervento di coordinamento dell'Inps per allineare le vecchie e nuove classificazioni e evitare il rigetto di domande pur in presenza dei requisiti sostanziali. Oltre a questa lista per l'esenzione dagli aumenti dell'età pensionabile, esiste un elenco separato, aggiornato nel 2021, riferito all'Ape sociale, che comprende un insieme parzialmente diverso di attività gravose valide per l'anticipo pensionistico





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