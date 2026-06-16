Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: date e importi per i beneficiari

L'Inps eroga la somma aggiuntiva ai pensionati con determinati requisiti. Scopri chi riceve l'assegno a luglio e chi invece dovrà attendere dicembre.

La cosiddetta quattordicesima mensilità per i pensionati verrà erogata a partire dal mese di luglio, ma non tutti gli aventi diritto riceveranno l'importo nello stesso momento.

L'Inps ha chiarito che la somma aggiuntiva spetta solo a chi possiede determinati requisiti anagrafici e di reddito. In particolare, possono beneficiarne i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. È inoltre necessario che il reddito complessivo non superi il doppio del trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Restano esclusi i titolari di soli trattamenti assistenziali come la pensione sociale, l'assegno sociale e le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Anche l'assegno di accompagnamento alla pensione, come l'Ape Sociale e gli assegni di esodo, non danno diritto alla quattordicesima





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