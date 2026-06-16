Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: date e importi per i beneficiari

Economia News

Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: date e importi per i beneficiari
QuattordicesimaPensioniInps
📆6/16/2026 12:14 PM
📰leggoit
41 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

L'Inps eroga la somma aggiuntiva ai pensionati con determinati requisiti. Scopri chi riceve l'assegno a luglio e chi invece dovrà attendere dicembre.

La cosiddetta quattordicesima mensilità per i pensionati verrà erogata a partire dal mese di luglio, ma non tutti gli aventi diritto riceveranno l'importo nello stesso momento.

L'Inps ha chiarito che la somma aggiuntiva spetta solo a chi possiede determinati requisiti anagrafici e di reddito. In particolare, possono beneficiarne i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. È inoltre necessario che il reddito complessivo non superi il doppio del trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Restano esclusi i titolari di soli trattamenti assistenziali come la pensione sociale, l'assegno sociale e le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Anche l'assegno di accompagnamento alla pensione, come l'Ape Sociale e gli assegni di esodo, non danno diritto alla quattordicesima

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Quattordicesima Pensioni Inps Luglio Pagamenti

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inps, al via domande per bonus donne, giovani e Zes: come richiederliInps, al via domande per bonus donne, giovani e Zes: come richiederliLeggi su Sky TG24 l'articolo Inps, al via domande per bonus donne, giovani e Zes: quanto valgono e come richiederli
Read more »

Assegno sociale da 546,24 euro al mese per 13 mensilità, requisiti e come fare domanda: nuova procedura Inps digitaleAssegno sociale da 546,24 euro al mese per 13 mensilità, requisiti e come fare domanda: nuova procedura Inps digitaleL’Inps ha introdotto una nuova versione della procedura per la presentazione e l’istruttoria della domanda di assegno sociale ordinario, nell’ambito del percorso di innovazione...
Read more »

Iscro 2026: cos'è, a chi spetta e come richiederlaIscro 2026: cos'è, a chi spetta e come richiederlaGuida completa all'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.
Read more »

5 abbinamenti ultra chic per gli shorts bianchi dell'estate 20265 abbinamenti ultra chic per gli shorts bianchi dell'estate 2026Dalla camicia a righe al blazer sartoriale, scopri come valorizzare i pantaloncini bianchi con stile.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 15:15:05