Giuliano Cazzola smonta la nuova quota 100, denuncia il carenza di manodopera al Nord e avverte: toccare il sistema ora è pericoloso per l'equilibrio pubblico.

Giuliano Cazzola, esperto di previdenza ed ex parlamentare, considera la proposta di una nuova quota 100 un'iniziativa priva di senso e potenzialmente dannosa. La sua analisi collega la riforma a una crisi strutturale del mercato del lavoro, dove la carenza di personale al Nord rende inefficaci le misure per anticipare gli esodi.

La proposta di nuova quota 100 e i suoi difetti

Secondo Cazzola, inventare una nuova versione della quota 100, che prevederebbe 64 anni di età e 36 anni di contribuzione, è una misura inutile per chi ha reali problemi di salute o familiari. Questi soggetti possono già accedere a forme specifiche di pensionamento a 63 anni con contributi versati. Inoltre, i dati mostrano che i baby boomer maturano anzianità tale da rendere irrilevante il requisito anagrafico, con una media di 61,4 anni per la decorrenza nel 2026.

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Il calcolo verrebbe eseguito interamente con il metodo contributivo, come denuncia l'esperto. Questo approccio ignorerebbe la complessità del sistema e non risolverebbe i disagi lavorativi esistenti, creando solo confusione normativa senza benefici concreti per i lavoratori.

Le critiche a Salvini e alla logica dei posti

Cazzola contesta aspramente le dichiarazioni di Matteo Salvini, che sostiene di aver superato la riforma Fornero riducendo l'età a 64 anni. L'esperto ricorda che la quota anticipata richiederebbe 36 anni di contributi, a differenza dei 20 anni per la vecchiaia a 67 anni. Inoltre, il ragionamento di fare posto ai giovani fallisce perché il mercato del lavoro non ha posti vacanti sufficienti a causa dei buchi demografici.

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La crisi dell'offerta di manodopera è evidente, specialmente nel Nord Italia. Le aziende lamentano difficoltà nel reperire personale sia quantitativamente che qualitativamente. Questo scenario rende vana qualsiasi operazione che miri a liberare posti di lavoro che semplicemente non esistono.

Il mercato del lavoro e l'esodo dei dipendenti

Le aziende del Nord segnalano un grave bisogno di sostituzioni. La Cgia di Mestre stima che nei prossimi anni ci saranno oltre 1,6 milioni di dipendenti privati, 768.200 pubblici e 665.500 autonomi in uscita. La necessità di sostituzione tocca il 60% nel Nord Ovest e il 56% nel Nord Est, ma le rimpiazzamenti non ci sono e si ricorre al lavoro straniero.

Questo esodo non può essere compensato dall'uscita anticipata dei pensionati, poiché il sistema è già sotto stress. La remigrazione non ha successo e la carenza di giovani nel mercato del lavoro è un dato strutturale che non può essere ignorato dalle politiche previdenziali.

La situazione del sistema pensionistico italiano

Il sistema pensionistico italiano si è appena ripreso dalle misure del governo Conte, che avevano bloccato l'indicizzazione dei requisiti. Ora, sotto il governo Meloni, si gestisce la fuoriuscita da quelle misure transitorie. Cazzola invita a non toccare il sistema ora, poiché l'Italia sta entrando in una fase di inverno demografico che richiede stabilità.

L'Italia ha compiuto progressi significativi nell'armonizzazione dei trattamenti tra pubblico e privato, un obiettivo non raggiunto da paesi come la Francia. Tuttavia, il peso della spesa pensionistica sul Pil rimane il più elevato. L'aliquota contributiva sul livello degli stipendi è del 33%, contro una media Ocse dell'18%, rendendo il sistema fragile e sensibile a qualsiasi modifica.

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Confronto internazionale e ruolo dei sindacati

Il confronto con la Francia evidenzia le difficoltà di altre nazioni. Mentre Macron ha dovuto affrontare una crisi politica con le sue riforme, l'Italia ha una base normativa più solida ma anche un onere contributivo maggiore. La distinzione tra pensionati titolari di trattamenti medio-alti e quelli che necessitano tutela è cruciale per comprendere le posizioni sindacali.

I sindacati si concentrano sulla difesa dei pensionandi, spingendo per un'uscita il prima possibile. Tuttavia, la tutela dei pensionati con trattamenti più elevati è meno prioritaria. Questa dinamica rende il dibattito politico sulle pensioni sempre acceso, poiché coinvolge milioni di persone e l'equilibrio fiscale del Paese.

La questione pensionistica non ha mai una parola fine perché i pensionati sono più di 16 milioni e il sistema è cruciale per i bilanci pubblici. Il rapporto tra generazioni è alterato da processi demografici che non cambiano con le dichiarazioni politiche. Ogni tentativo di riformare senza considerare l'effettiva capacità del mercato di assorbire i rimpiazzi è destinato a fallire.

La previsione di un fondo finanziato con 850 milioni annui per tre anni solleva dubbi sulla sua destinazione. Cazzola ipotizza che questi fondi potrebbero riguardare problemi sociali come il caso ex Ilva, ma i criteri saranno definiti solo nel 2027. Questo ritardo rende incerta l'impatto reale di tali iniziative sul sistema previdenziale generale.