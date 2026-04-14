Pensioni degli Psicologi: Una Riforma Tardiva e Controproducente

L'analisi critica di una riforma previdenziale che, con trent'anni di ritardo, rischia di aggravare la situazione dei professionisti della psicologia, dopo aver superato la fase più acuta della problematica pensionistica.

L'Italia è un paese a volte paradossale, dove le situazioni possono degenerare in modi inaspettati. La vicenda che sto per raccontare, che potrebbe capitare a chiunque, è un mix di leggi incomplete, atteggiamenti paternalistici e, in alcuni casi, motivazioni ideologiche. Il focus principale riguarda la situazione previdenziale dei professionisti d'aiuto, una categoria professionale in cui le donne (82%) costituiscono la maggioranza, e che si distingue per la sua vocazione all'aiuto verso il prossimo. I dati sui redditi medi faticano a raggiungere livelli significativi, e solo negli ultimi anni si sono avvicinati a una soglia accettabile. Il sistema previdenziale di riferimento è nato nel 1989 e ancora oggi è soggetto all'influenza di persone che, pur non avendo qualifiche specifiche, tentano di svolgere attività simili a quelle del counselor o del coach.

Questo contesto crea una vita professionale difficile e complicata, che porta a un'improvvisa necessità di sopravvivenza per i professionisti italiani, costretti a fare affidamento esclusivamente sui contributi versati durante la loro carriera. Lo Stato, in questa situazione, ha trovato un modo, attraverso le casse private del “103” (istituite dal D.L. 103/1996), per sottrarsi alla responsabilità di gestire la previdenza dei suoi cittadini, scorporando dai conti pubblici l'onere di garantire pensioni adeguate. Questo fenomeno ha colpito duramente i professionisti, in particolare negli anni iniziali della sua applicazione, quando psicologi e altri professionisti si sono trovati a dover sopravvivere con pensioni estremamente risicate, insufficienti a garantire un'esistenza dignitosa. Questa situazione rappresenta una chiara violazione del principio costituzionale che impone allo Stato di assicurare ai cittadini una pensione che permetta loro di vivere con dignità.

Nel corso degli anni, questa problematica è stata in parte attenuata, man mano che gli anni di contribuzione sono aumentati e le pensioni hanno iniziato ad avvicinarsi a livelli più accettabili. Gli psicologi, nel frattempo, hanno imparato a convivere con questa realtà, sviluppando strategie per affrontare le difficoltà. Molti hanno continuato a lavorare ben oltre i 65 anni, altri hanno fatto affidamento sul supporto di coniugi o figli, mentre i più fortunati si sono organizzati acquistando in anticipo box e pensioni integrative. Sono diventati, in un certo senso, vittime di un sistema inizialmente implacabile, che garantisce una pensione adeguata solo a chi può vantare un'intera carriera contributiva.

Dopo una lunga attesa, gli psicologi si trovano ora a un punto in cui la fase acuta della problematica previdenziale sembra superata, trasformandosi in un male cronico con cui si impara a convivere. Oggi, i professionisti vanno in pensione con una situazione meno drammatica rispetto al passato. Tuttavia, a questo punto, dopo che un paio di generazioni di psicologi hanno imparato a gestire la situazione, emerge una proposta inaspettata, una soluzione tardiva e radicale che, invece di risolvere i problemi, li complica ulteriormente.

Con trent'anni di ritardo, si rispolvera la Costituzione, dimenticata quando sarebbe stata veramente utile. Si propone una soluzione a un problema che, nella sua forma più grave, non esiste più. Ora che le pensioni minime garantiscono un livello di sopravvivenza, viene proposta una vera e propria mazzata: raddoppiare i contributi previdenziali per aumentare le pensioni. Questa misura è paragonabile a prendere un antibiotico potente quando la febbre è passata: fa male e serve a poco. A peggiorare la situazione, gli psicologi hanno già la possibilità di conoscere l'ammontare stimato della loro pensione futura e di versare una percentuale variabile di contributi all'ente di previdenza. La riforma proposta elimina questa flessibilità.

La maggior parte della comunità professionale degli psicologi italiani si è naturalmente opposta. I professionisti più giovani, e quelli con i redditi più bassi, temono di non riuscire a far fronte agli ulteriori oneri, che si sommano all'imposizione fiscale, esponendo gli psicologi a una “nuova austerity” o a inadempienze che possono comportare sanzioni e interessi. C'è anche il rischio, tutt'altro che trascurabile, di un aumento del fenomeno degli abusi e delle irregolarità. Gli altri psicologi, quelli che hanno le risorse per sopravvivere, hanno imparato dall'esperienza di chi li ha preceduti e si sono organizzati con progetti di vita e di investimento, sui quali ora rivendicano un diritto sacrosanto. Perché versare più denaro nel primo pilastro significa investire obbligatoriamente, in modo rigido e vincolato, impedendo l'accesso ai propri montanti previdenziali, se non attraverso una distribuzione nel tempo, durante una presunta e futura sopravvivenza. Per citare un detto veneto, 'è peggio la toppa del buco'.

Il tutto è promosso da un gruppo dirigente dell'ente di previdenza privata, animato da un vero e proprio “furor sanandi”, che agisce senza il sostegno, e spesso contro, la comunità che lo ha eletto. È un problema serio, una perversione del ruolo di rappresentanza. Come direbbe Massimo Catalano, “quanto vorresti come pensione, 500, 1000 o 2000 euro?”. E basta





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