Pensioni e ruoli domestici: quando la divisione dei compiti diventa insostenibile

Una lettrice racconta la sua situazione familiare in cui, nonostante la pensione, continua a farsi carico interamente della cucina e delle faccende domestiche, mentre il marito partecipa solo occasionalmente. La sua richiesta di suggerimenti su come ridefinire gli equilibri apre una riflessione più ampia sul significato del condividere i pasti nella coppia e su come i ruoli tradizionali possano essere riconsiderati nella terza età.

La pensione ha la capacità di mettere in luce tutti quegli accordi consolidati negli anni lavorativi: quelle tacite intese che si danno per scontate mentre si corre tra lavoro, figli e appuntamenti.

Una volta in pensione, c'è il tempo per accorgersi di quanto fossero sbilanciate alcune di quelle intese, spesso seguendo i soliti schemi di genere. Tu ti fai carico della pianificazione, della spesa e della cucina (impegni quotidiani senza fine), mentre lui contribuisce intervenendo con la cassetta degli attrezzi (le riparazioni occasionali). Questa, quindi, non è una conversazione che riguarda solo la cucina.

E sospetto che la soluzione non sia tracciare nuovi confini tra di voi, ma rinegoziare quelli che esistono da sempre. Forse la collaborazione potrebbe funzionare meglio del disimpegno. Invece di proporre che ciascuno cominci a badare a sé stesso, invita tuo marito a condividere il lavoro in cucina. Potresti affidargli un ruolo, per esempio quello di aiuto cuoco e di addetto alla spesa.

E forse la prossima volta tu potresti offrirti di aiutarlo a ridipingere la casa. Potreste anche valutare una terapia di coppia che vi aiuti a superare i risentimenti che tu, e forse anche tuo marito, avete accumulato negli anni. Altrimenti, dovresti chiederti se quello che desideri davvero non sia qualcosa di più simile a una convivenza che a un matrimonio. La mia impressione è che in quasi tutti i matrimoni duraturi i pasti hanno un significato importante.

Il cibo è nutrimento, ma è anche conversazione, ricordi e cura reciproca. Si raccontano le novità e le storie di famiglia, si colgono gli stati d'animo dell'altro, si fanno progetti. Quando si rinuncia a condividere il pane, si rischia di incrinare qualcosa che è molto più difficile riparare





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