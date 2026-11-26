Le pensioni e gli stipendi crescono grazie all'aumento del 3,2%. Ecco le cifre concrete e le differenze con il nuovo calcolo a scaglioni previsto per il 2027.

Le pensioni e gli stipendi italiani stanno subendo un aumento provvisorio che varia in base al livello retributivo precedente. I cittadini con un assegno lordo di 2 mila euro al mese vedono incrementato il proprio reddito di 64 euro mensili. Chi percepisce 3.200 euro di stipendio lordo mensile, invece, ottiene un incremento inferiore, pari a poco più di 54 euro.

Le Cifre Concrete Dell'Aumento 2024

La diversità negli importi derivanti dai calcoli effettuati dai ministri Giorgetti e Calderone evidenzia come il sistema di rivalutazione non sia uniforme per tutti i destinatari. L'inflazione ha raggiunto livelli superiori alle aspettative iniziali, costringendo a un riallineamento dei parametri economici stabiliti in sede governativa. Questo scenario ha portato a una revisione delle percentuali di crescita applicate alle buste paga e agli assegni previdenziali.

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Il Ruolo Dei Ministri Giorgetti E Calderone

Un decreto ufficiale, emanato dalle competenti figure di Giorgetti e Calderone, ha fissato l'aumento provvisorio al 3,2%. Questa decisione è stata presa in diretta conseguenza del dato inflazionistico reale, che si è attestato al 2,8%, superando le previsioni contenute nella manovra economica originale. L'annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 novembre, rendendo effettivo il nuovo calcolo per i destinatari interessati.

Articolo 55 E Novità Per Il 2027

Oltre all'aumento immediato, la legge di Bilancio sta introducendo modifiche strutturali al metodo di calcolo degli assegni. La Camera sta ancora esaminando l'articolo 55 della manovra, che rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione delle rivalutazioni. Se il testo rimane invariato, per il solo anno 2027 la rivalutazione non seguirà più il sistema attuale, ma adotterà quello a sei fasce già sperimentato nel 2023.

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Il Nuovo Sistema Di Calcolo A Scaglioni

La novità introdotta dall'articolo 55 prevede che la rivalutazione avvenga per scaglioni, seguendo la logica dell'Irpef. Questo cambiamento altera profondamente le modalità di recupero dell'inflazione sui diversi livelli di reddito. Ogni scaglione verrà calcolato separatamente, garantendo una maggiore precisione nell'applicazione delle percentuali di rivalutazione previste dalla nuova normativa.

Dettagli Sulle Fasce Di Reddito E Percentuali

Nel nuovo regime, fino a quattro volte la pensione minima Inps l'inflazione viene recuperata interamente. Sulla parte di reddito compresa tra quattro e cinque volte il minimo, se ne recupera il 90%. Su quella oltre il 75%. Ogni scaglione si calcola separatamente.