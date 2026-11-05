Pensioni, il costo reale di uscire a 64 anni: -4.989 euro l'anno

L'analisi Uil svela che anticipare la pensione a 64 anni con ricalcolo contributivo costa 4.989 euro lordi annui in meno rispetto all'età ordinaria.

Il dibattito sulle riforme previdenziali in Italia torna al centro dell'attenzione economica e politica, evidenziando un divario significativo tra le promesse elettorali e la realtà dei conti personali dei cittadini. La proposta avanzata dalla Lega per consentire l'uscita dal lavoro a 64 anni, definita una nuova versione della storica quota 100, sta subendo un scrutinio rigoroso da parte degli esperti sindacali. L'Unione Italiana del Lavoro ( Uil), attraverso il suo servizio politiche previdenziali, ha pubblicato i risultati di una simulazione dettagliata che quantifica esattamente il prezzo da pagare per chi sceglie questa opzione di flessibilità.

I numeri concreti della perdita pensionistica

L'indagine condotta dall'Uil stabilisce con precisione matematica che chi decide di lasciare il mercato del lavoro a 64 anni, pur avendo maturato 36 anni di contributi, subirà una riduzione del reddito di 4.989 euro lordi annui. Questa cifra deriva dal confronto tra due scenari ipotetici per una lavoratrice con un'ultima retribuzione lorda annuale di 35mila euro. Il primo scenario prevede il pensionamento anticipato a 64 anni con un ricalcolo interamente contributivo del trattamento, mentre il secondo mantiene l'attività lavorativa fino ai 67 anni e sei mesi, età standard per la vecchiaia, preservando il sistema misto di calcolo.

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Il meccanismo del ricalcolo contributivo

La misura proposta dal partito di Matteo Salvini mira a superare alcuni limiti della legge Fornero, introducendo un fondo dedicato da 850 milioni di euro all'anno per il triennio 2027-2029. Questo stanziamento servirebbe a finanziare interventi legislativi successivi per disciplinare le uscite anticipate dal lavoro, incluse eventuali misure di ammortizzatori sociali. Tuttavia, la condizione fondamentale imposta è l'accettazione del ricalcolo contributivo dell'assegno pensionistico, anche per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996. Attualmente, tale opzione è generalmente riservata a chi è entrato nel mondo del lavoro dopo quella data, ricadendo interamente nel regime contributivo.

Critiche della professoressa Fornero

Elsa Fornero, la docente torinese autrice della riforma delle pensioni contestata dal centrodestra, ha definito la proposta una misura sfacciata e ingannevole. Secondo la senatrice, si tratta di un'altra trovata elettorale di breve periodo finanziata con nuove imposte a carico dei pensionati stessi. La critica si concentra sul fatto che la flessibilità non deve essere subordinata a penalizzazioni economiche strutturali che compromettono il tenore di vita futuro. La posizione di Fornero si allinea a quella di altri osservatori che vedono nella misura un incentivo alla povertà anziana piuttosto che una vera tutela sociale.

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L'impatto sulla qualità della vita

Santo Biondo, segretario confederale della Uil, ha sottolineato come la scelta di anticipare il pensionamento comporti un assegno inferiore del 16,38% rispetto al proseguimento dell'attività lavorativa. Nel dettaglio, il trattamento a 64 anni risulterebbe pari a 25.477 euro lordi annui, contro i 30.466 euro lordi annui previsti per i 67 anni e sei mesi. La differenza mensile, considerando le tredici mensilità, corrisponde a circa 384 euro lordi. Biondo ha avvertito che questa differenza economica permanente rischia di incidere concretamente sulla capacità di far fronte alle esigenze economiche nell'età anziana.

Accessibilità e disuguaglianze sociali

La simulazione evidenzia un rischio di disuguaglianza sociale: una flessibilità subordinata al ricalcolo interamente contributivo rischia di essere accessibile principalmente a chi può permettersi di percepire un assegno inferiore. Chi ha carriere lunghe o svolge lavori gravosi potrebbe trovare insostenibile la perdita di quasi 5mila euro annui. La proposta, quindi, pur rispondendo a un'esigenza reale di uscita dal mercato del lavoro, non garantisce un trattamento adeguato per tutti, creando una disparità tra chi può sopportare la riduzione di reddito e chi ne è invece vulnerabile.