Analisi dei dati OCSE e UE: le pensioni costano 375 miliardi, l'invecchiamento e le disuguaglianze mettono a rischio la sostenibilità futura del welfare italiano.

Il dibattito politico italiano sugli ultimi mesi dell'anno si concentra inevitabilmente sulla prossima legge di bilancio, dove il tema delle pensioni domina completamente l'agenda. I partiti, con particolare enfasi da parte delle forze di destra, competono per presentare emendamenti che promettano vantaggi immediati per gli utenti, incluso il recupero di misure come l'Opzione donna o l'abbassamento dell'età di uscita con la Quota 64. La Premier Giorgia Meloni si è impegnata pubblicamente a garantire che il valore delle pensioni non subisca diminuzioni nel prossimo anno, una posizione fortemente sostenuta nonostante le cautele espresse dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulle severe ristrettezze di bilancio disponibili. Questa rassicurazione avviene in un contesto elettorale, dove l'idea di tagliare le prestazioni previdenziali è considerata politicamente intollerabile e socialmente esplosiva, poiché le pensioni sono ampiamente percepite come un diritto acquisito meritato dopo decenni di lavoro duro.

La realtà economica del sistema previdenziale

La percezione comune che la pensione rappresenti semplicemente la restituzione dei contributi versati durante la vita lavorativa è un equivoco fondamentale che rischia di minare la sostenibilità del sistema. La struttura del sistema contributivo attuale alimenta questa convinzione, ma la realtà finanziaria è diversa: le pensioni odierne sono finanziate dai contributi dei lavoratori attualmente occupati, non dai risparmi accumulati dai pensionati stessi. Se si sommassero tutti i contributi versati da chi è oggi in pensione, la cifra risultante non sarebbe sufficiente a coprire i costi delle stesse pensioni attualmente erogate, e tanto meno quelli futuri. Questo squilibrio strutturale indica che il sistema non è autosufficiente e dipende massicciamente da trasferimenti statali continui per funzionare.

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Analisi dei costi e confronto internazionale

La spesa complessiva per le pensioni in Italia rappresenta una fetta significativa del bilancio nazionale, oscillando tra i 350 e i 375 miliardi di euro annuali secondo le stime disponibili. Per contestualizzare il peso di questa voce di spesa, l'Italia sostiene una forma di pensione per il 27% dei propri cittadini, una percentuale paragonabile a quella della Francia, al 32%, e della Germania, al 28%. La differenza non risiede quindi nel numero di beneficiari in proporzione alla popolazione, ma nella struttura dei pagamenti. Nonostante la pensione media lorda italiana sia di 1.757 euro al mese, superiore alla media europea di 1.443 euro, il potere d'acquisto effettivo riduce questo vantaggio, mostrando che l'Italia non garantisce una generosità eccezionale rispetto ai partner europei in termini reali.

Disuguaglianze e composizione della spesa

Un'analisi dettagliata rivela profonde disparità nella distribuzione delle risorse pensionistiche. Nel 2024, in Italia erano in pagamento 23 milioni di prestazioni pensionistiche a favore di 16,3 milioni di beneficiari, evidenziando una media di 1,41 pensioni a testa, sebbene il 68% dei pensionati riceva un unico trattamento. La situazione è caratterizzata da una forte polarizzazione: il 37,3% dei pensionati percepisce meno di 1.200 euro lordi al mese, rappresentando meno del 15% della spesa totale, mentre il 22% dei pensionati con più di 2.400 euro mensili assorbe il 44% di tutte le risorse. Questa configurazione crea una situazione di ingiustizia sistemica dove oltre un terzo dei pensionati fatica a coprire i bisogni di base, mentre un altro terzo gode di redditi integrati da patrimoni preesistenti.

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Sostenibilità futura e squilibri demografici

Le proiezioni sull'impatto fiscale mostrano una preoccupante tendenza verso l'insostenibilità. I dati amministrativi del fondo dei dipendenti privati del 2023 confermano che la maggior parte dei pensionati usciti tra il 1996 e il 2019 ha ricevuto più di quanto versato, grazie al sostegno statale che copre il 25% della spesa. Questo prelievo di risorse riduce la disponibilità per altri servizi sociali e investimenti infrastrutturali. La conseguenza è drammatica: le pensioni già maturate ma non coperte dai contributi equivalenti valgono oggi il 429% del PIL nazionale. Questo significa che l'intero prodotto economico del Paese per quattro anni non basterebbe a estinguere il debito pensionistico se le erogazioni dovessero cessare improvvisamente.

Conseguenze sul reddito intergenerazionale

L'impatto economico del sistema pensionistico si riflette chiaramente nella distribuzione del reddito tra le generazioni. Dal 2008 al 2024, il 78% della crescita economica italiana è stato diretto al finanziamento delle pensioni, alterando l'equilibrio generazionale. Gli over 65 oggi detengono il 99% del reddito medio della popolazione, il valore più alto dell'Unione Europea, superando di fatto il reddito medio dei lavoratori attivi. Nella fascia di età compresa tra 66 e 75 anni, questo rapporto sale al 108%, segnando un aumento di 13,3 punti in 25 anni. Questo squilibrio è aggravato dalla concentrazione della ricchezza patrimoniale, dove gli over 60 controllano oltre il 60% della ricchezza privata nazionale, contro l'8,7% detenuto dai under 45, confermando la necessità urgente di riforme strutturali.